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送愛至柬埔寨 5個月唇顎裂童重拾笑顏

2020-01-01 13:55聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

出生僅5個月的柬埔寨童拉戴（La Deveth），出生後因唇顎裂，一周內被轉介至國家兒童醫院矯正，拉戴是家中第一個孩子，唇顎裂並無損家人對他的愛，但街坊鄰居從未見過唇顎裂患者，父母非常保護他，擔心他小被歧視，即使拉戴出生後，也不敢帶著他出門，日前羅慧夫顱顏基金會與長庚醫院組成的「用愛彌補義診團」已協助拉戴重拾笑顏。

羅慧夫顱顏基金會與高雄長庚醫院、桃園長庚醫院顱顏中心所籌組的「用愛彌補義診團」，去年年底前往柬埔寨金邊以及緬甸奈比多，進行唇顎裂義診行動，分別幫助13名柬埔寨患者及21名緬甸唇顎裂患者進行免費手術

義診期間適逢聖誕假期，團員們犧牲寶貴的假期，遠赴異鄉幫助唇顎裂患者，尤其在緬甸義診期間更遇到不少突發事件，像是手術中停電、麻醉機無法開啟、麻醉藥是台灣已多年沒有在使用的藥品、麻醉氣體四溢、肌肉鬆弛劑作用時間小於10分鐘，以至病人術中突然叫出聲來（barking），還遇到氧氣筒接頭暴開等狀況。

這次參加義診年紀最小的患者，是5個月大的拉戴，拉戴一家住在離金邊150公里的偏鄉，在他出生後一周就被轉介送來國家兒童醫院，接受術前矯正治療，並等待去年12月底的唇裂手術，拉戴的父親是一位工人，雖然爸爸在第一次見到他時，心中有點失望難過，但他仍努力賺錢來養活他的第一個孩子。

拉戴的媽媽則是非常期待這次的手術機會，因為街坊鄰居會嘲笑她的寶貝，讓她不敢帶孩子出門；而有些人甚至不敢看拉戴，擔心看了一眼拉戴就會被傳染唇顎裂，所以手術後，媽媽有一個心願，她要抱著拉戴走出家門在街坊走走，讓大家看看她可愛帥氣的心肝寶貝。

羅慧夫顱顏基金會分享，此次義診一名19歲女孩雅達娜（Yadanar），是不完全唇裂的患者，她是家裡面最小的孩子，上面有4名兄姊；在她前面原本有一個姊姊，也患有唇顎裂，最後因為營養不良，7個月大的時候就過世了。

雅達娜很喜歡念書，最喜歡數學，讀到高中之後因為家裡太窮而沒有畢業，現在雜貨店打工貼補家用，每個月只能賺新台幣1600元。

由於雅達娜排行最小，家裡又窮，父母親忙於工作而沒有時間照顧她，她常常在學校被嘲笑欺負、被同學排擠，不想跟她一起出去玩；或是她拿過的杯子，旁邊的人就不敢拿，怕她的唇裂會傳染給別人。

但是這些事情跟老師或爸媽講都沒有用，沒有人可以幫她，只能活在被霸凌的陰影裡，一直到19歲才有機會接受手術；經過台灣義診團的手術，她嘴唇上的缺角被修補了，她再也不會因為這個缺陷而被嘲笑。

雅達娜現在的心願就是要努力工作和存錢，然後去仰光念護理學校，她希望以後可以成為護理師，作一個白衣天使幫助其他需要幫助的人。

緬甸全國人口超過5000萬人，唇顎裂患者人數約有2萬名左右，但是因為醫療資源嚴重缺乏，且長期與國際社會隔絕，絕大多數的唇顎裂患者都無法接受治療，生活備受歧視。

羅慧夫顱顏基金會傳承羅慧夫醫師的精神，足跡踏遍蒙古國、菲律賓、印尼、柬埔寨、越南、中國、緬甸等國，完成87次國際唇顎裂義診，幫助2077位顱顏患者重現笑容，並培訓完成來自21國、175位海外種子醫療人員，讓台灣之愛跨越國界，也讓「用愛彌補」的理念傳遞到世界上每一個有需要的角落。

出生僅5個月的柬埔寨童拉戴（La Deveth）手術後的傷口正逐漸恢復。圖／羅慧...
出生僅5個月的柬埔寨童拉戴（La Deveth）手術後的傷口正逐漸恢復。圖／羅慧夫顱顏基金會提供
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出生僅5個月的柬埔寨童拉戴（La Deveth）手術前唇顎裂的情形。圖／羅慧夫顱...
出生僅5個月的柬埔寨童拉戴（La Deveth）手術前唇顎裂的情形。圖／羅慧夫顱顏基金會提供
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患者義診手術

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