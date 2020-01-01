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公費流感疫苗第三階段今開打 北市總需70萬劑明達標

2020-01-01 13:36聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

今年公費流感疫苗延遲開打，第三階段公費對象今天元旦起開放接種，北市衛生局表示，北市公費流感疫苗目前已於第一、二階段開打期間獲配53萬多劑，近來中央配發量也調整增加，北市昨再獲10.1萬多劑，預計明天（2日）北市再獲配6.4萬多劑疫苗後，今年公費疫苗所需總量的70萬餘劑就可達標。

根據北市衛生局統計，公費疫苗去年11月15開打到12月30日已接種38.3萬多人，目前北市校園296所高中、國中、國小已完成260校疫苗接種，而65歲以上長者、學齡前幼童則分別有11萬多人、4.6萬多人接種；醫事及相關人員也有5.8萬多人接種。

衛生局表示，今天起開放公費流感疫苗第三階段對象接種，包含孕婦及6個月內嬰兒的父母；安養、養護、長期照顧等機構的受照顧者及所屬工作人員；高風險慢性病人（含BMI大於等於30者）、罕見疾病患者及重大傷病患者；衛生等防疫相關人員、禽畜相關及動物防疫人員、50-64歲成人、幼兒園托育人員及托育機構專業人員等。

衛生局說，北市年度公費疫苗約需70萬餘劑，中央已於去年底前一共配發63.1萬劑，預計明天再配送6.4萬多劑疫苗後，總需求量將達標，可供所有公費對象接種，近期診所公費疫苗短少等問題也因衛福部提早、增量配送疫苗後已減輕許多。

台北市立聯合醫院仁愛院區今早也在大安區、信義區共4個社區據點進行公費流感疫苗接種服務，符合公費資格者只要攜帶身分證、健保卡及曾接受診斷或治療相關證明，就可公費施種流感疫苗。

聯合醫院仁愛院區社區整合照護科主任吳岱穎表示，第三階段公費流感疫苗今天開打，除對成分過敏、曾發生嚴重不良反應及發燒兩種情況不適合施打疫苗外，提醒符合資格民眾儘早完成接種，並養成良好衛生習慣，落實勤洗手，如出現類流感症狀應戴口罩儘速就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。

台北市立聯合醫院仁愛院區今早也在大安區、信義區共4個社區據點進行公費流感疫苗接種...
台北市立聯合醫院仁愛院區今早也在大安區、信義區共4個社區據點進行公費流感疫苗接種服務。圖／北市聯醫提供
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台北市立聯合醫院仁愛院區今早也在大安區、信義區共4個社區據點進行公費流感疫苗接種...
台北市立聯合醫院仁愛院區今早也在大安區、信義區共4個社區據點進行公費流感疫苗接種服務。圖／北市聯醫提供
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流感疫苗衛生局北市

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