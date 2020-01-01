北市55處百貨、購物中心 今起內用禁免洗餐具

北市推動禁用一次性餐具，今天1月1日元旦起，全市55處百貨公司及購物中心正式納入內用禁用各類材質的免洗餐具（除連鎖便利商店業及速食店外），預計每年可減少2000萬個免洗餐具；環保局強調，違者將依廢棄物清理法開罰1200元到6000元；今起三天也將稽查55處百貨、商場執行狀況。

北市府105年4月1日起實施限制使用免洗餐具計畫，採「由內而外、由公而私」原則，推動機關學校禁用一次性及美耐皿餐具，去年底已累積178家企業、29所大專院校、36處市場、13處夜市、117處委外場館及27個中央機關響應。

環保署去年8月8日公告修正免洗餐具限制使用規定，新增百貨公司業、購物中心及量販店業，「內用不得提供各類材質免洗餐具」，並授權地方政府提報實施日期，報中央核准後發布實施；北市環保局8月找業者討論後才決定百貨公司及購物中心於今年元旦起納入實施。

環保局表示，今天起連續三天將針對55處百貨公司及購物中心地下街、餐飲業者進行稽查，確保內用不得提供消費者各類材質免洗餐具，是否有被落實，若當場查獲業者違規，將直接依法開罰1200元到6000元，同時要求業者7天內改善，否則可連續開罰。