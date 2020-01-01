親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

專訪／龍象大戰重出江湖 葉總、丘總同學領軍對決

楊蕙如補助案調查 柯文哲爆「好消息」：鑽漏洞

苗栗大千醫院接生元旦寶寶 1男1女湊成一個「好」

2020-01-01 12:20聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

大千綜合醫院婦產科主任周志恆（右）表示，元旦早上就接生一女一男寶寶，象徵新的一年...
大千綜合醫院婦產科主任周志恆（右）表示，元旦早上就接生一女一男寶寶，象徵新的一年好的開始。圖／大千綜合醫院提供
分享
2020喜迎元旦寶寶，苗栗縣大千綜合醫院早上接生2個寶寶，都是剖腹產，大千綜合醫院婦產科主任周志恆說，元旦接生2個寶寶，1女1男湊成一個「好」；苑裡李綜合醫院今天接生一名元旦男寶寶，是自然產，男寶寶的媽媽說，原本預產期1月19日「兒子自己挑了良辰吉時來報到」。

大千綜合醫院指出，第一個元旦寶寶的媽媽是35歲莊姓產婦，這次是第3胎，前2胎是1男1女，隔5年又增添可愛女寶寶，全家都非常開心，她說，選好的日子剛好是元旦，女兒成為元旦寶寶也是意外的驚喜。

 大千綜合醫院指出，另一個剖腹產下元旦寶寶是35歲的孫姓產婦，她說，是第一胎，因胎位不正選擇剖腹產，沒有特別看日子，元旦代表新的開始，選擇今天迎接寶寶到來。

 大千綜合醫院婦產科主任周志恆說，今年元旦不是黃曆中生產熱門日期，因此預約剖腹產的產婦並不多，不過在元旦當天早上大千就接生一個「好」字，為新的一年開啟好的象徵，也代表送給兩位寶寶滿滿的祝福。截至中午大千共接生兩位寶寶，目前尚無待產的產婦。

苑裡李綜合醫院接生一名自然產元旦男寶寶，寶寶媽媽說，這是第三胎，預產期原本是在1月19日，寶寶比預產期提早19天報到，本來就要自然產，沒想到兒子自己挑好「良辰吉時」來報到，以後寶寶慶生就是元旦假日，不用另外請假「超棒的」。

大千綜合醫院指出，今年元旦未碰到黃曆上生產的大日子，生產數較少。圖／大千綜合醫院...
大千綜合醫院指出，今年元旦未碰到黃曆上生產的大日子，生產數較少。圖／大千綜合醫院提供
分享

接生婦產科

延伸閱讀

影/為元旦寶寶慶生 人工生殖權威李茂盛憂心產...

元旦升旗開運大摸彩 徐耀昌：鄉親最大利益為施...

苗栗三灣／台三線101K落羽松，越來越美的落...

清晨站崗為哪樁？苗栗市公所消滅街頭髒亂點

宏楷科技竹南新廠啟用！稅籍遷至苗縣 提升苗栗...

待產婦國道突陣痛 消防員車上接生成功歡呼人生...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

今年第一場 雲林養雞場禽流感撲殺2.3萬隻

2020-01-01 12:05

桃園跨年、五月天飆人氣 機捷單日破14萬締新紀錄

2020-01-01 12:06

北捷跨年夜運量達320萬人次 較去年激增70萬人次

2020-01-01 11:00

統一發票7-8月3張千萬獎未領 1月6日最後期限

2020-01-01 11:05

影／為元旦寶寶慶生 人工生殖權威李茂盛憂心產婦老齡化

2020-01-01 12:09

老闆切滷味看心情？超促咪菜單網瘋朝聖想挑戰！

2020-01-01 12:00

今明兩天低溫下探11度！ 周末冷氣團減弱

2020-01-01 10:41

病毒會相互競爭？ 研究：染上流感時 較不易感冒

2020-01-01 08:20

光芒萬丈！ 鄭明典秀出玉山北峰日出照

2020-01-01 07:18

非一般的日本東北秘境之旅 這幾個風景最迷人

2020-01-01 12:54

台鐵成功追分段3日通車典禮 發售紀念套票

2020-01-01 11:37

脊椎側彎矯正12年背愈來愈駝 25歲男治療後挺直了

2020-01-01 10:54

各地天氣逐漸好轉 明天清晨留意低溫

2020-01-01 10:50

跨年放假 快找找你的郵件垃圾桶有沒有中獎發票

2020-01-01 09:36

50歲以上成人 公費流感疫苗今開打

2020-01-01 09:33

影／晴空無雲 玉山北峰元旦曙光美景動人

2020-01-01 09:31

免洗餐具用量最大的不在賣場 環團：減量幫助有限

2020-01-01 08:12

免洗餐具禁禁禁 自備容器最實際

2020-01-01 08:10

元旦升旗愛國心噴發！這面金氏紀錄國旗當年揚威世界

2020-01-01 08:00

天氣好轉！ 吳德榮：未來一周無明顯冷空氣南下

2020-01-01 07:05

就是要放假！2020連假攻略表 最長可休16天CP值超高

2020-01-01 07:00

2020第一震 花蓮半夜規模4.8地震

2020-01-01 03:30

作者、出版社拿補償金…圖書館「公共出借權」 今上路

2020-01-01 01:34

不只是「漂亮座位」…台鐵商務專列延後上線

2020-01-01 01:15

子宮脫垂 敷貼穴位助改善

2020-01-01 01:07

健康你我他／多動動 七分飽 春節保身材

2020-01-01 01:07

中醫安胎、抗癌 今起健保加碼

2020-01-01 01:07

預防中風 六招安「心」過冬

2020-01-01 01:07

無人機闖航道 影響桃機逾5千旅客

2020-01-01 00:51

跨年夜不平靜 悠遊卡全台大當機

2020-01-01 00:51

台中查獲網售違法西藥29件 壯陽藥居多

2020-01-01 00:00

低能量震波 改善女性尿失禁

2019-12-31 23:45

無人機入侵航道！桃機航班暫停降落 12班轉降

2019-12-31 20:12

刷卡感應區「路加」？公車標語釣大票網友神解笑翻：司機很貼心！

2019-12-31 20:00

悠遊卡全台大當機？悠遊卡：已修復 剩7-11搶修中

2019-12-31 19:56

自強號撞堆高機出軌 影響逾1.6萬名旅客

2019-12-31 19:20

人潮湧現！北捷晚上6點總運量破168萬 較去年增38.6萬

2019-12-31 19:04

影／2019年最後一天 台北101大樓縮時攝影

2019-12-31 18:44

又見泰國麻疹境外移入病例 發病第10天才確診

2019-12-31 18:40
看更多

熱門文章

娶小20歲越南嫩妻超幸福 台男放閃講述心理歷程

2019-12-31 21:54

無人機入侵航道！桃機航班暫停降落 12班轉降

2019-12-31 20:12

懶人包／跨年、元旦「4大超商咖啡優惠」喝起來！福袋、特價米奇零食快搶買

2019-12-31 14:57

堆高機違規駛上平交道卡住 遭火車撞爛駕駛逃生

2019-12-31 14:43

元旦升旗愛國心噴發！這面金氏紀錄國旗當年揚威世界

2020-01-01 08:00

獅子、天秤都上榜！2020「一定會升職加薪」的四大星座

2019-12-31 19:45

SARS疫情捲土重來？台灣疾管署、疫苗廠備戰

2019-12-31 15:51

男求職婉拒面試 公司回嗆7字超傻眼

2019-12-31 20:15

一級致癌物！日本百合、旗魚片驚見鎘超標已銷毀退運

2019-12-31 16:04

影／2019年最後一天 台北101大樓縮時攝影

2019-12-31 18:44

悠遊卡全台大當機？悠遊卡：已修復 剩7-11搶修中

2019-12-31 19:56

天氣好轉！ 吳德榮：未來一周無明顯冷空氣南下

2020-01-01 07:05

北市跨年晚會登場 美麗華下午5時起交管

2019-12-31 15:06

就是要放假！2020連假攻略表 最長可休16天CP值超高

2020-01-01 07:00

2020第一震 花蓮半夜規模4.8地震

2020-01-01 03:30

桃市府跨年晚會恢復放煙火 百秒煙火秀倒數後登場

2019-12-31 15:40

人潮湧現！北捷晚上6點總運量破168萬 較去年增38.6萬

2019-12-31 19:04

自強號員林擦撞堆高機出軌 緊急接駁500名旅客

2019-12-31 13:12

年逾50歲、孕婦、教保員…元旦起都可打公費流感疫苗了

2019-12-31 14:20

自強號撞堆高機！ 彰化社頭三站受阻

2019-12-31 13:01

2020甜蜜愛情榜單出爐！這些生肖讓人超羨慕？

2020-01-01 08:00

50歲以上成人 公費流感疫苗今開打

2020-01-01 09:33

2020正財偏財一把抓！這些月份千萬別錯過

2019-12-31 15:54

劍湖山跨年煙火 566秒迎接2020

2019-12-31 15:42

今明兩天低溫下探11度！ 周末冷氣團減弱

2020-01-01 10:41

自強號撞堆高機出軌 影響逾1.6萬名旅客

2019-12-31 19:20

看完101煙火秒續攤吃宵夜 營業至凌晨周圍餐廳懶人包

2019-12-31 16:49

就是今天！茶飲咖啡最高「買一送一」 優惠懶人包

2020-01-01 11:52

日本搶翻的「山手線杯套」台灣也買得到 京站限量開賣

2019-12-31 15:12

瘋看跨年表演 北市府跨年現場湧人潮

2019-12-31 14:43

想學開飛機不是夢！ 長榮航空飛行學院招生每年只收50名

2019-12-31 14:38

2020阿里山日出音樂會加強交通疏導 民眾務必配合

2019-12-31 14:27

光芒萬丈！ 鄭明典秀出玉山北峰日出照

2020-01-01 07:18

IDF、F-16迎曙光衝場PK 軍事迷：墾丁比花蓮更震撼

2019-12-31 10:10

38歲范冰冰如何養出仙女肌？每晚保養18步驟讓網友傻眼

2019-12-31 17:02

每日星座運勢／水瓶魅力四射的一天 加強團體合作

2020-01-01 00:00

免洗餐具用量最大的不在賣場 環團：減量幫助有限

2020-01-01 08:12

搶拍101煙火 國父紀念館出現腳架搶位

2019-12-31 14:27

北市便利店、網咖及咖啡店騎樓明起菸蒂垃圾過多將開罰

2019-12-31 14:06

鸕鶿來了！ 上萬鸕鶿來金門過冬 賞鳥趁現在

2019-12-31 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top