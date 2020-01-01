苗栗大千醫院接生元旦寶寶 1男1女湊成一個「好」

大千綜合醫院婦產科主任周志恆（右）表示，元旦早上就接生一女一男寶寶，象徵新的一年好的開始。圖／大千綜合醫院提供 分享 facebook 2020喜迎元旦寶寶，苗栗縣大千綜合醫院早上接生2個寶寶，都是剖腹產，大千綜合醫院婦產科主任周志恆說，元旦接生2個寶寶，1女1男湊成一個「好」；苑裡李綜合醫院今天接生一名元旦男寶寶，是自然產，男寶寶的媽媽說，原本預產期1月19日「兒子自己挑了良辰吉時來報到」。

大千綜合醫院指出，第一個元旦寶寶的媽媽是35歲莊姓產婦，這次是第3胎，前2胎是1男1女，隔5年又增添可愛女寶寶，全家都非常開心，她說，選好的日子剛好是元旦，女兒成為元旦寶寶也是意外的驚喜。

大千綜合醫院指出，另一個剖腹產下元旦寶寶是35歲的孫姓產婦，她說，是第一胎，因胎位不正選擇剖腹產，沒有特別看日子，元旦代表新的開始，選擇今天迎接寶寶到來。

大千綜合醫院婦產科主任周志恆說，今年元旦不是黃曆中生產熱門日期，因此預約剖腹產的產婦並不多，不過在元旦當天早上大千就接生一個「好」字，為新的一年開啟好的象徵，也代表送給兩位寶寶滿滿的祝福。截至中午大千共接生兩位寶寶，目前尚無待產的產婦。