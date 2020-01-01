影／為元旦寶寶慶生 人工生殖權威李茂盛憂心產婦老齡化

台中市茂盛醫院今迎接2位元旦新生兒的到來，但院長、人工授孕醫師李茂盛卻憂心，依內政部人口統計資料顯示，婦女生育年齡老化，連做人工生殖婦女的年齡都延後，且要成功也得花兩倍以上的次數。

他依內政部人口統計資料指出，前年女性生育平均年齡32.03歲，初產婦平均年齡來到30.90歲，其中35歲以上的高齡產婦也突破3成。

而該院人工生殖婦女的年齡，從20年前的平均28歲已拉高到目前的39歲，且做試管嬰兒的平均次數也由2至3次變成要花2倍以上的次數才能成功。

李茂盛說，年齡老化會讓授孕的胚胎染色體異常率提高，超過35歲會達6成，37歲以上7成，且婦女卵子裡的營養成份也隨婦女年齡增加而減少，使得與精子結合形成的囊胚不佳，影響著床，因此年齡老化都是造成懷孕困難的原因。

李茂盛分析，年輕人晚婚、不敢生原因和經濟環境息息相關，大家擔心買不起房子、生活條件不允許因此延後了結婚和生子，造成產婦年齡老化和少子化。

李茂盛明天67歲生日，他今提提早為產婦幼兒和自己慶生。他一生從事人工生殖，協助婦女生產，如今最希望政府能把經濟改善，和做好托育，才能讓婦女們敢生，解決少子化的問題。