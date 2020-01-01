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桃園跨年、五月天飆人氣 機捷單日破14萬締新紀錄

2020-01-01 12:06聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園機場捷運2020年跨年夜同時負起五月天演唱會（A19國際棒球場站）、桃園市政府跨年晚會（A18高鐵站）高運量人潮，結果單日運量再刷新紀錄，總計108年12月31日上午6點至109年1月1日上午6點，機場捷運全線單日總運量達14萬3564人次，突破107年BTS演唱會單日總運量12萬1千人次的紀錄。

桃園大眾捷運公司董事長劉坤億和全體員工感謝五迷，和參加桃園跨年晚會粉絲們配合各項管制措施，讓2020跨年夜，參加五月天演唱會以及跨年晚會的民眾留下美好回憶，桃園機場捷運也留下美好紀錄。

桃捷公司迎接幸福美好的2020年，機場捷運A19桃園體育園區站從31日下午開始，參加五月天跨年演唱會的五迷們就陸續湧入人潮，越接近跨年倒數，A18高鐵桃園站也開始被參加「愛在桃園幸福美好」跨年晚會的粉絲們攻占。桃捷公司在跨年夜備妥完善大型人潮疏運計畫，普通車連續41小時不打烊，從維修到運務單位比平日增加約58人力，另外增加志工12人，全力支援跨年人潮散場疏運，確保行車調度、人潮控管安全順暢，讓搭乘桃園機場捷運的旅客，直達美好的2020年。

桃捷公司表示，節節上升的旅客的搭乘率，就是給桃捷公司團隊最大的鼓勵，2020跨年夜也證明，桃園機場捷運是參加機捷沿線演唱會及活動最安全、便捷又不塞車的首選。喜迎2020年，桃捷公司將持續精進服務品質，開拓機捷沿線旅遊景點，讓搭乘機場捷運的功能更多元，更完善。

機場捷運全線跨年單日總運量達14萬3564人次新紀錄。圖／桃園大眾捷運公司提供
機場捷運全線跨年單日總運量達14萬3564人次新紀錄。圖／桃園大眾捷運公司提供
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桃捷公司跨年加派人手並締告新運量紀錄。圖／桃園大眾捷運公司提供
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桃捷公司感謝乘客配合一起成跨年高運輸量任務。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃捷公司感謝乘客配合一起成跨年高運輸量任務。圖／桃園大眾捷運公司提供
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機場捷運跨年全線單日總運量達14萬3564人次，突破107年BTS演唱會單日總運...
機場捷運跨年全線單日總運量達14萬3564人次，突破107年BTS演唱會單日總運量12萬1千人次的紀錄。圖／桃園大眾捷運公司提供
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機場捷運跨年晚會演唱會

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