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北捷跨年夜運量達320萬人次 較去年激增70萬人次

2020-01-01 11:00聯合報 記者郭頤翁浩然／台北即時報導

經過跨年夜一晚狂歡後，今天正式邁入2020年，台北捷運公司也順利將大量下班、跨年人潮疏運完畢，北捷表示，統計108年12月31日上午6時至109年1月1日上午6時，捷運全系統運量達320.6萬餘人次，較去年同期增加約70萬人次，特別感謝旅客的支持配合及耐心等候。

北捷說明，參加跨年活動的旅客從凌晨0時開始，即瞬間大量湧進市政府站、永春站、國父紀念館站、台北101/世貿站及象山站，捷運行控中心適時依車站人潮狀況，加開列車輸運旅客，直到人潮散去，並於凌晨2時15分順利完成跨年人潮輸運。

經統計市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站及象山站等4站自108年12月31日上午6時至109年1月1日2時，出站運量約35.5萬人次，較去年同期增加1.1萬人次。

北捷表示，為再次圓滿達成跨年輸運任務，北捷多管齊下，事前加強宣導旅客「2線進場、3線離場」，且提供最佳跨年煙火3PRO觀賞點，分別是國父紀念館站、信義安和站、象山站，可先行卡位將美麗煙火看好看滿。

配合北市府跨年晚會活動，北捷今年投入約2700位服務人力引導輸運行列，穿著醒目且易辨識的黃色制服外套或服務人員背心，執行旅客引導、月臺警戒、電扶梯管制、車站閘門服務、車站出入口管制、車票販售與維護秩序等相關工作。

配合北市府跨年晚會活動，北捷今年投入約2700位服務人力引導輸運行列。記者郭頤／...
配合北市府跨年晚會活動，北捷今年投入約2700位服務人力引導輸運行列。記者郭頤／攝影
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台北101煙火施放後，大量人潮湧進市政府站、永春站、國父紀念館站、台北101/世...
台北101煙火施放後，大量人潮湧進市政府站、永春站、國父紀念館站、台北101/世貿站及象山站，北捷於凌晨2時15分順利完成跨年人潮輸運。記者郭頤／攝影
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台北101煙火施放後，大量人潮湧進市政府站、永春站、國父紀念館站、台北101/世...
台北101煙火施放後，大量人潮湧進市政府站、永春站、國父紀念館站、台北101/世貿站及象山站，北捷於凌晨2時15分順利完成跨年人潮輸運。記者郭頤／攝影
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跨年晚會北捷

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