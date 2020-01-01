各地天氣逐漸好轉 明天清晨留意低溫

天氣風險公司分析師謝翔宇表示，今天在台灣上空的雲量仍然偏多，受東北季風影響下，北部、東北部仍然持續有一些毛毛雨，配合上大陸冷空氣南下，部分沿海近山地區晨間有出現12度左右的低溫。

他說，由於今天將有較乾空氣移入，各地天氣將陸續好轉，尤其西半部可望撥雲見日。今晚到明天早上仍有輻射冷卻作用的機會，北部、西半部地區部分單點的晨間低溫仍有降至12至14度的機會。

預估今天下半天起，在乾空氣影響下，將會有一段比較好的天氣，會一直持續到周末。他說，氣溫方面，明天早上有較低溫出現的機會，之後到周末都會是氣溫漸漸回升的狀態。不過由於夜間清晨的輻射冷卻作用，低溫仍在15度左右徘徊，白天的氣溫回升至23至25度，日夜溫差將達到10度左右，感受十分明顯。

謝翔宇表示，在周六晚間至周日上午時，有一波東北季風的加強，可能會為北部、東北部迎風面帶來一些陣雨。不過中層水氣的配合看起來不強，因此雨勢預估都不會太大，在大雨等級以下，不需太過擔心。