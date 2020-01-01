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50歲以上成人 公費流感疫苗今開打

2020-01-01 09:33聯合報 記者羅真／台北即時報導

第三階段公費流感疫苗今天開打，衛福部疾管署表示，目前已進入流感流行期，50歲至64歲成人在內等七種身分別的民眾，應盡速至各地合約院所或衛生所完成接種，以在春節流感高峰期來臨前獲得足夠保護力。

第三階段公費流感疫苗的接種對象除了50歲至64歲成人，還包括安養、養護、長照機構受照顧者與工作人員、衛生防疫人員、禽畜業及動物防疫人員、孕婦及六個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員，以及具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、身體質量指數（BMI）大於等於30者、罕見疾病患者及重大傷病患者等。

疾管署表示，今天有2447家合約院所（含部分衛生所）能提供接種服務，明天起則有4090家提供服務。建議民眾透過疾管署「流感防治一網通」查詢（https://antiflu.cdc.gov.tw/）院所服務時段，並於出發前打電話確認，以節省等候時間。

疾管署監測資料顯示，國內上周門急診類流感就診達10萬9827人次，較前一周上升8.1%。近期社區主要流行病毒為H1N1，上周新增62例流感併發重症病例，其中59例感染A型H1N1。

疾管署表示，出門活動應作好個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應配戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持一公尺以上的距離。如出現輕微類流感症狀，可先至鄰近提供公費流感抗病毒藥劑的診所就醫，並落實生病在家休息；一旦出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感重症危險徵狀，則應盡速至大醫院就醫。

第三階段公費流感疫苗今天開打。本報資料照片
第三階段公費流感疫苗今天開打。本報資料照片
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流感疫苗衛生所患者

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