50歲以上成人 公費流感疫苗今開打

第三階段公費流感疫苗今天開打，衛福部疾管署表示，目前已進入流感流行期，50歲至64歲成人在內等七種身分別的民眾，應盡速至各地合約院所或衛生所完成接種，以在春節流感高峰期來臨前獲得足夠保護力。

第三階段公費流感疫苗的接種對象除了50歲至64歲成人，還包括安養、養護、長照機構受照顧者與工作人員、衛生防疫人員、禽畜業及動物防疫人員、孕婦及六個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員，以及具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、身體質量指數（BMI）大於等於30者、罕見疾病患者及重大傷病患者等。

疾管署表示，今天有2447家合約院所（含部分衛生所）能提供接種服務，明天起則有4090家提供服務。建議民眾透過疾管署「流感防治一網通」查詢（https://antiflu.cdc.gov.tw/）院所服務時段，並於出發前打電話確認，以節省等候時間。

疾管署監測資料顯示，國內上周門急診類流感就診達10萬9827人次，較前一周上升8.1%。近期社區主要流行病毒為H1N1，上周新增62例流感併發重症病例，其中59例感染A型H1N1。