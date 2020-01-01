影／晴空無雲 玉山北峰元旦曙光美景動人

玉山北峰第一道曙光照動人。圖／玉山氣象站提供 分享 facebook 揮別2019年、迎來2020年。中央氣象局玉山氣象站今天清晨於臉書直播玉山北峰日出現況，並攝下今年的第一道曙光。

氣象局玉山站歷年都會開設第一道曙光直播， 玉山氣象站表示，今天天氣非常好，晴空無雲，所以拍得很清楚，而且腳底下還有雲海，現場美景讓人驚艷，今天也有很多山友上到玉山，現場很熱鬧。