免洗餐具用量最大的不在賣場 環團：減量幫助有限

今天開始，全台逾12縣市百貨公司業者、購物中心、量販店內用不提供免各類材質免洗餐具。環團認為政府法令立意良善，但是實際上原本百貨公司、量販店的美食街內用本來就很少用免洗餐具，且這些場所並非真正使用免洗餐具的大宗場域。政策宣示意義大於實質意義，對實際免洗餐具減量幫助有限。

荒野保護協會講師呂東杰表示，免洗餐具在各大百貨美食街餐廳，其實用的很少，特別是內用，本來去逛街的民眾，就是想要坐下來好好吃頓飯。政府應該去評估規範前後免洗餐具的使用量是否有變化，看可以降低多少，否則這樣的政策立意雖良善，卻沒有實質的幫助，推行是為了選票，表示政府有做，是打高空的政策。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，環保署的減塑和禁用免洗餐具，是謹小慎微「小碎步前進」，若說要有大的改革可能很難，因為免洗餐具用量最大的其實是在小吃攤、夜市、外送平台等，大多數的百貨公司美食街、賣場都不用免洗餐具了。

謝和霖說，建議離島商圈、觀光風景區內，或許可以發展一些清洗服務，採用可重複清洗的餐具，可以先從小規模的區域開始做起。

主婦聯盟台中分會執委許心欣表示，我國的法律向來都是立法從嚴，執法從寬，從環保減少垃圾汙染的角度來說，限制民眾使用免洗餐具，立意是良善的，但實際上並沒有人力可以嚴格執法，若沒有強力執法等配套措施，可能最後就變成上有政策、下有對策。