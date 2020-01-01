免洗餐具禁禁禁 自備容器最實際

環保署新增規定百貨公司業、購物中心及量販店業，內用時不得提供各類材質免洗餐具，並由地方政府各自提報實施日期。有12縣市的百貨公司賣場美食街，以及量販店，會陸續上路實施。

根據環保署到去年12月下旬的統計，包括台北市、新北市、澎湖縣、宜蘭市、花蓮縣、高雄市、彰化市、桃園市、台中市、台南市、新竹市、基隆市向環保署提出實施日期，有的縣市是百貨公司元旦實施、量販店到5月1日實施，也有的縣市是3月1日、或7月1日實施，由各縣市政府依照縣市狀況向環保署申報實施日期。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，確實百貨公司賣場逾九成以上都已經禁用免洗餐具，但部分量販店可能需要先改裝清洗設備才能加入政策，因此有些縣市會稍慢一點，把這些設備補足，政策執行能夠更加完整。

賴瑩瑩說，禁用免洗餐具是政策目標，大方向的，這些事情都必須要逐步做，有法令規範與限制，是政策引導，讓民眾逐步了解政策方向，各廠商業者也會提前去思考各式各樣的替代方式，如租賃業、清洗業等，都有更多發展機會。