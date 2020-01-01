親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

獨／伯朗咖啡爆年前「大裁員」 驚傳全台大砍10店

元旦升旗愛國心噴發！這面金氏紀錄國旗當年揚威世界

免洗餐具禁禁禁 自備容器最實際

2020-01-01 08:10聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

環保署新增規定百貨公司業、購物中心及量販店業，內用時不得提供各類材質免洗餐具，並由地方政府各自提報實施日期。有12縣市的百貨公司賣場美食街，以及量販店，會陸續上路實施。

根據環保署到去年12月下旬的統計，包括台北市、新北市、澎湖縣、宜蘭市、花蓮縣、高雄市、彰化市、桃園市、台中市、台南市、新竹市、基隆市向環保署提出實施日期，有的縣市是百貨公司元旦實施、量販店到5月1日實施，也有的縣市是3月1日、或7月1日實施，由各縣市政府依照縣市狀況向環保署申報實施日期。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，確實百貨公司賣場逾九成以上都已經禁用免洗餐具，但部分量販店可能需要先改裝清洗設備才能加入政策，因此有些縣市會稍慢一點，把這些設備補足，政策執行能夠更加完整。

賴瑩瑩說，禁用免洗餐具是政策目標，大方向的，這些事情都必須要逐步做，有法令規範與限制，是政策引導，讓民眾逐步了解政策方向，各廠商業者也會提前去思考各式各樣的替代方式，如租賃業、清洗業等，都有更多發展機會。

賴瑩瑩表示，至於小吃攤、夜市、以及外送平台等使用免洗餐具的大宗，這類場域平台要禁用免洗餐具確實非常難做，但政府會朝向這目標努力，因此先從比較容易改的百貨公司、大賣場去改起，也希望民眾能夠配合政策，外出盡量自己攜帶盛裝容器，養成少用免洗餐具的習慣。

免洗餐具。圖／台中市府環保局提供
免洗餐具。圖／台中市府環保局提供
分享

餐具環保署

延伸閱讀

台中雙十公車元旦趕不及 「元月一定上路」

台南今起禁免洗餐具、調降房屋稅

百貨內用109年起禁免洗餐具 元旦將稽查

環評生態調查玩假的？蘇花改物種、數量2年內暴...

注意！3類新制2020元旦上路

北市多項新制元旦上路 當心挨罰

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

天氣好轉！ 吳德榮：未來一周無明顯冷空氣南下

2020-01-01 07:05

就是要放假！2020連假攻略表 最長可休16天CP值超高

2020-01-01 07:00

2020第一震 花蓮半夜規模4.8地震

2020-01-01 03:30

無人機闖航道 影響桃機逾5千旅客

2020-01-01 00:51

跨年夜不平靜 悠遊卡全台大當機

2020-01-01 00:51

元旦升旗愛國心噴發！這面金氏紀錄國旗當年揚威世界

2020-01-01 08:00

作者、出版社拿補償金…圖書館「公共出借權」 今上路

2020-01-01 01:34

預防中風 六招安「心」過冬

2020-01-01 01:07

病毒會相互競爭？ 研究：染上流感時 較不易感冒

2020-01-01 08:20

不只是「漂亮座位」…台鐵商務專列延後上線

2020-01-01 01:15

免洗餐具用量最大的不在賣場 環團：減量幫助有限

2020-01-01 08:12

光芒萬丈！ 鄭明典秀出玉山北峰日出照

2020-01-01 07:18

子宮脫垂 敷貼穴位助改善

2020-01-01 01:07

健康你我他／多動動 七分飽 春節保身材

2020-01-01 01:07

中醫安胎、抗癌 今起健保加碼

2020-01-01 01:07

台中查獲網售違法西藥29件 壯陽藥居多

2020-01-01 00:00

低能量震波 改善女性尿失禁

2019-12-31 23:45

無人機入侵航道！桃機航班暫停降落 12班轉降

2019-12-31 20:12

刷卡感應區「路加」？公車標語釣大票網友神解笑翻：司機很貼心！

2019-12-31 20:00

悠遊卡全台大當機？悠遊卡：已修復 剩7-11搶修中

2019-12-31 19:56

自強號撞堆高機出軌 影響逾1.6萬名旅客

2019-12-31 19:20

人潮湧現！北捷晚上6點總運量破168萬 較去年增38.6萬

2019-12-31 19:04

影／2019年最後一天 台北101大樓縮時攝影

2019-12-31 18:44

又見泰國麻疹境外移入病例 發病第10天才確診

2019-12-31 18:40

自強號員林撞堆高機出軌 估傍晚6時30分搶通

2019-12-31 17:54

北捷估跨年夜3波人潮 搭乘人次逾300萬

2019-12-31 17:32

一級致癌物！日本百合、旗魚片驚見鎘超標已銷毀退運

2019-12-31 16:04

類流感單週近11萬人 第三階公費疫苗元旦開打

2019-12-31 15:55

SARS疫情捲土重來？台灣疾管署、疫苗廠備戰

2019-12-31 15:51

桃市府跨年晚會恢復放煙火 百秒煙火秀倒數後登場

2019-12-31 15:40

北市跨年晚會登場 美麗華下午5時起交管

2019-12-31 15:06

懶人包／跨年、元旦「4大超商咖啡優惠」喝起來！福袋、特價米奇零食快搶買

2019-12-31 14:57

101周邊商家備戰 備貨量5倍迎跨年客

2019-12-31 14:51

瘋看跨年表演 北市府跨年現場湧人潮

2019-12-31 14:43

堆高機違規駛上平交道卡住 遭火車撞爛駕駛逃生

2019-12-31 14:43

晚了韓國20年！ 台灣文化策進院資料明年開放

2019-12-31 14:28

搶拍101煙火 國父紀念館出現腳架搶位

2019-12-31 14:27

2020阿里山日出音樂會加強交通疏導 民眾務必配合

2019-12-31 14:27

讀者元月號 被嫌棄將是父母一生命運？

2019-12-31 14:25
看更多

熱門文章

小孩便當帶「排骨雞泡麵」？ 母發揮創意以假亂真

2019-12-31 10:56

看緊荷包！台中市三處區間測速完工 明年1月15日取締

2019-12-31 09:30

想衝跨年？只想下班快速到家？台北、桃園、高雄跨年晚會交通攻略

2019-12-31 10:24

無人機入侵航道！桃機航班暫停降落 12班轉降

2019-12-31 20:12

性工作者檢出愛滋 曾在竹苗、雲林尋芳的人快主動篩檢

2019-12-31 12:24

娶小20歲越南嫩妻超幸福 台男放閃講述心理歷程

2019-12-31 21:54

堆高機違規駛上平交道卡住 遭火車撞爛駕駛逃生

2019-12-31 14:43

懶人包／跨年、元旦「4大超商咖啡優惠」喝起來！福袋、特價米奇零食快搶買

2019-12-31 14:57

高薪夫妻結婚只登記不宴客 網讚：錢留著買房、度蜜月

2019-12-31 11:16

讀者借一本書出版者拿3元 公共出借權元旦啟動

2019-12-31 11:00

SARS疫情捲土重來？台灣疾管署、疫苗廠備戰

2019-12-31 15:51

獅子、天秤都上榜！2020「一定會升職加薪」的四大星座

2019-12-31 19:45

101跨年夜如何準備？ 交管、疏運、改道資訊一把抓

2019-12-31 12:12

男求職婉拒面試 公司回嗆7字超傻眼

2019-12-31 20:15

一級致癌物！日本百合、旗魚片驚見鎘超標已銷毀退運

2019-12-31 16:04

新美學商務專列開賣喊卡 台鐵局長要求「不只是座位」

2019-12-31 09:24

悠遊卡全台大當機？悠遊卡：已修復 剩7-11搶修中

2019-12-31 19:56

新竹動物園元旦照常營業 6大攻略及周邊景點免費暢遊

2019-12-31 12:50

影／2019年最後一天 台北101大樓縮時攝影

2019-12-31 18:44

北市跨年晚會登場 美麗華下午5時起交管

2019-12-31 15:06

彭啟明：天氣穩定到下周四 投票日恐有冷空氣影響

2019-12-31 08:36

人潮湧現！北捷晚上6點總運量破168萬 較去年增38.6萬

2019-12-31 19:04

桃市府跨年晚會恢復放煙火 百秒煙火秀倒數後登場

2019-12-31 15:40

自強號員林擦撞堆高機出軌 緊急接駁500名旅客

2019-12-31 13:12

賣錢變付費！ 元旦起廚餘沒人要 地方喊苦籲減量

2019-12-31 11:11

自強號撞堆高機！ 彰化社頭三站受阻

2019-12-31 13:01

IDF、F-16迎曙光衝場PK 軍事迷：墾丁比花蓮更震撼

2019-12-31 10:10

春節訂票踴躍 高鐵再開12班列車周四凌晨開賣

2019-12-31 10:26

2020第一震 花蓮半夜規模4.8地震

2020-01-01 03:30

跨年完也有車搭！新北公車延後到凌晨1點發末班車

2019-12-31 12:19

年逾50歲、孕婦、教保員…元旦起都可打公費流感疫苗了

2019-12-31 14:20

就是要放假！2020連假攻略表 最長可休16天CP值超高

2020-01-01 07:00

劍湖山跨年煙火 566秒迎接2020

2019-12-31 15:42

2020「最新」酒店！大直英迪格元旦試營運 入住抽總套

2019-12-31 10:18

全台最便宜熱美式在這 全聯元旦推「1元熱美式」

2019-12-31 11:49

自強號撞堆高機出軌 影響逾1.6萬名旅客

2019-12-31 19:20

每片都是「富士山雪景」！ 超美「富士山吐司」捨不得吃

2019-12-31 10:33

瘋看跨年表演 北市府跨年現場湧人潮

2019-12-31 14:43

日本搶翻的「山手線杯套」台灣也買得到 京站限量開賣

2019-12-31 15:12

元旦升旗愛國心噴發！這面金氏紀錄國旗當年揚威世界

2020-01-01 08:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top