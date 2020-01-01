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2020第一震 花蓮半夜4.8級地震

2020-01-01 03:30聯合報 記者何定照／即時報導

圖／中央氣象局
圖／中央氣象局
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2020第一震！元旦凌晨3時10分，花蓮發生4.8級地震，不少民眾在夢中被驚醒。

該地震震源深度7.2公里，震央位置在花蓮縣政府北偏東方12.3公里，各地震度級為花蓮縣地區最大震度4級、太魯閣4級、銅門4級、秀林3級、花蓮市3級、鹽寮3級。

另外，宜蘭縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度3級、台中市地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、桃園市地區最大震度1級。

花蓮半夜地震。記者何定照/翻攝自氣象局App
花蓮半夜地震。記者何定照/翻攝自氣象局App
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地震太魯閣

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