親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

瘋跨年 台北捷運人潮湧現

2019-12-31 20:19攝影中心 記者曾吉松／即時報導

台北市政府前的「台北最High新年城-2020跨年晚會」已拉開序幕，跨年人潮陸續湧進信義計畫區，台北捷運公司統計，截至晚間6時，捷運全線總運量約168.1萬人次，較去年同期增加38.6萬人次，北捷提醒，前往會場民眾可提前出門，避免捷運擁擠人潮。

趕往台北101跨年捷運人潮已漸漸湧現。記者曾吉松／攝影
趕往台北101跨年捷運人潮已漸漸湧現。記者曾吉松／攝影
分享
趕往台北101跨年捷運人潮已漸漸湧現。記者曾吉松／攝影
趕往台北101跨年捷運人潮已漸漸湧現。記者曾吉松／攝影
分享
趕往台北101跨年捷運人潮已漸漸湧現。記者曾吉松／攝影
趕往台北101跨年捷運人潮已漸漸湧現。記者曾吉松／攝影
分享
趕往台北101跨年捷運人潮已漸漸湧現。記者曾吉松／攝影
趕往台北101跨年捷運人潮已漸漸湧現。記者曾吉松／攝影
分享

捷運跨年晚會北捷

延伸閱讀

影／五月天、獅子合唱團 炒熱台北跨年

安心亞跨年16分不斷電 低胸配熱褲開唱辣翻全...

5G標金衝上800億元 首次競標成跨年大戰

台東跨年熱情民眾提早3小時 傍晚5點多就到會...

人潮湧現！北捷晚上6點總運量破168萬 較去...

跨年最忙！五月天台北開場藏彩蛋 粉絲驚呼懷念

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

悠遊卡全台大當機？悠遊卡：已修復 剩7-11搶修中

2019-12-31 19:56

人潮湧現！北捷晚上6點總運量破168萬 較去年增38.6萬

2019-12-31 19:04

影／2019年最後一天 台北101大樓縮時攝影

2019-12-31 18:44

刷卡感應區「路加」？公車標語釣大票網友神解笑翻：司機很貼心！

2019-12-31 20:00

自強號撞堆高機出軌 影響逾1.6萬名旅客

2019-12-31 19:20

又見泰國麻疹境外移入病例 發病第10天才確診

2019-12-31 18:40

自強號員林撞堆高機出軌 估傍晚6時30分搶通

2019-12-31 17:54

北捷估跨年夜3波人潮 搭乘人次逾300萬

2019-12-31 17:32

一級致癌物！日本百合、旗魚片驚見鎘超標已銷毀退運

2019-12-31 16:04

類流感單週近11萬人 第三階公費疫苗元旦開打

2019-12-31 15:55

SARS疫情捲土重來？台灣疾管署、疫苗廠備戰

2019-12-31 15:51

桃市府跨年晚會恢復放煙火 百秒煙火秀倒數後登場

2019-12-31 15:40

北市跨年晚會登場 美麗華下午5時起交管

2019-12-31 15:06

懶人包／跨年、元旦「4大超商咖啡優惠」喝起來！福袋、特價米奇零食快搶買

2019-12-31 14:57

101周邊商家備戰 備貨量5倍迎跨年客

2019-12-31 14:51

瘋看跨年表演 北市府跨年現場湧人潮

2019-12-31 14:43

堆高機違規駛上平交道卡住 遭火車撞爛駕駛逃生

2019-12-31 14:43

晚了韓國20年！ 台灣文化策進院資料明年開放

2019-12-31 14:28

搶拍101煙火 國父紀念館出現腳架搶位

2019-12-31 14:27

2020阿里山日出音樂會加強交通疏導 民眾務必配合

2019-12-31 14:27

讀者元月號 被嫌棄將是父母一生命運？

2019-12-31 14:25

氣象局：1、2月仍可能有冷氣團、寒流

2019-12-31 14:23

公共出借權明起試辦3年 借1華文書出版者獲3元

2019-12-31 14:21

年逾50歲、孕婦、教保員…元旦起都可打公費流感疫苗了

2019-12-31 14:20

台鐵商務專列暫喊卡 拚耳目一新

2019-12-31 14:18

大陸出現SARS病例？ 疾管署：待陸方查證

2019-12-31 14:18

高鐵春節再加開12班 1月2日零時開搶

2019-12-31 14:16

陸官方證實武漢出現不明肺炎 病患隔離

2019-12-31 14:15

網購族注意！ 台中市查出29件網拍藥物含違法西藥成分

2019-12-31 14:07

北市便利店、網咖及咖啡店騎樓明起菸蒂垃圾過多將開罰

2019-12-31 14:06

流感進入流行期 明天假日趕快去打疫苗

2019-12-31 14:02

你想用蠍子還是VR來減輕疼痛？ 研究：疼痛是一種疾病

2019-12-31 13:57

自強號員林擦撞堆高機出軌 緊急接駁500名旅客

2019-12-31 13:12

自強號撞堆高機！ 彰化社頭三站受阻

2019-12-31 13:01

針灸助孕安胎、癌症中藥可領56天 元旦起健保加碼

2019-12-31 12:42

48歲科技男走500公尺休息5次 原來血管已有大問題

2019-12-31 12:36

親子共遊博物館 優惠延長至2020年1月31日

2019-12-31 12:27

性工作者檢出愛滋 曾在竹苗、雲林尋芳的人快主動篩檢

2019-12-31 12:24

跨年完也有車搭！新北公車延後到凌晨1點發末班車

2019-12-31 12:19
看更多

熱門文章

看緊荷包！台中市三處區間測速完工 明年1月15日取締

2019-12-31 09:30

小孩便當帶「排骨雞泡麵」？ 母發揮創意以假亂真

2019-12-31 10:56

想衝跨年？只想下班快速到家？台北、桃園、高雄跨年晚會交通攻略

2019-12-31 10:24

性工作者檢出愛滋 曾在竹苗、雲林尋芳的人快主動篩檢

2019-12-31 12:24

堆高機違規駛上平交道卡住 遭火車撞爛駕駛逃生

2019-12-31 14:43

無人機入侵航道！桃機航班暫停降落 12班轉降

2019-12-31 20:12

跨年衝麗寶 超強卡司陪倒數還能抽機票、競標百萬名車

2019-12-30 23:09

元旦好康！超市推一元咖啡、量販滿2000享9折

2019-12-30 22:01

高薪夫妻結婚只登記不宴客 網讚：錢留著買房、度蜜月

2019-12-31 11:16

讀者借一本書出版者拿3元 公共出借權元旦啟動

2019-12-31 11:00

新美學商務專列開賣喊卡 台鐵局長要求「不只是座位」

2019-12-31 09:24

吳德榮：桃園以南跨年天氣穩 大台北、東部迎曙光難

2019-12-31 07:29

101跨年夜如何準備？ 交管、疏運、改道資訊一把抓

2019-12-31 12:12

懶人包／跨年、元旦「4大超商咖啡優惠」喝起來！福袋、特價米奇零食快搶買

2019-12-31 14:57

一級致癌物！日本百合、旗魚片驚見鎘超標已銷毀退運

2019-12-31 16:04

悠遊卡全台大當機？悠遊卡：已修復 剩7-11搶修中

2019-12-31 19:56

SARS疫情捲土重來？台灣疾管署、疫苗廠備戰

2019-12-31 15:51

彭啟明：天氣穩定到下周四 投票日恐有冷空氣影響

2019-12-31 08:36

新竹動物園元旦照常營業 6大攻略及周邊景點免費暢遊

2019-12-31 12:50

蘇花改環評調查失真？環團：若不修法沉痾將繼續腐爛

2019-12-30 21:52

北市跨年晚會登場 美麗華下午5時起交管

2019-12-31 15:06

自強號員林擦撞堆高機出軌 緊急接駁500名旅客

2019-12-31 13:12

【夫妻之間】呂昀嬪／老公的背影

2019-12-31 06:00

自強號撞堆高機！ 彰化社頭三站受阻

2019-12-31 13:01

賣錢變付費！ 元旦起廚餘沒人要 地方喊苦籲減量

2019-12-31 11:11

人潮湧現！北捷晚上6點總運量破168萬 較去年增38.6萬

2019-12-31 19:04

跨年夜怎麼過 歌劇院封館辦舞會 衛武營聽維也納音樂會

2019-12-31 04:50

每日星座運勢／獅子有好的投資計劃 可在今天實行

2019-12-31 00:00

桃市府跨年晚會恢復放煙火 百秒煙火秀倒數後登場

2019-12-31 15:40

男求職婉拒面試 公司回嗆7字超傻眼

2019-12-31 20:15

春節訂票踴躍 高鐵再開12班列車周四凌晨開賣

2019-12-31 10:26

【賞文迴響】今英／邋遢無妨，愛家最帥

2019-12-31 06:00

影／2019年最後一天 台北101大樓縮時攝影

2019-12-31 18:44

IDF、F-16迎曙光衝場PK 軍事迷：墾丁比花蓮更震撼

2019-12-31 10:10

年逾50歲、孕婦、教保員…元旦起都可打公費流感疫苗了

2019-12-31 14:20

【思念之情】藍雲／敬喝一杯李子酒

2019-12-31 06:00

癌症病人最好改成生機飲食？ 專家：當心更危險

2019-12-31 08:00

2020「最新」酒店！大直英迪格元旦試營運 入住抽總套

2019-12-31 10:18

每片都是「富士山雪景」！ 超美「富士山吐司」捨不得吃

2019-12-31 10:33

自強號撞堆高機出軌 影響逾1.6萬名旅客

2019-12-31 19:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top