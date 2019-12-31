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無人機入侵航道！桃機航班暫停降落 12班轉降

2019-12-31 20:12攝影中心 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導

桃園機場航機降落航道31日晚間7時左右發現無人機入侵，為了飛航安全，已經全面停止...
桃園機場航機降落航道31日晚間7時左右發現無人機入侵，為了飛航安全，已經全面停止航機降落。圖／桃機公司提供
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桃園機場航機降落航道31日晚間7時左右發現無人機入侵，為了飛航安全，已經全面停止航機降落，有12個航班備用油不足，轉降高雄小港機場等地或回航，加上後續班機延誤，影響旅客人數估算超過5000人。

晚間8時確認沒有安全顧慮，桃園機場已經全面恢復降落，航機陸續排隊進場。

據了解，1架國泰航空公司班機31日晚間7時左右準備降落桃園機場北跑道時，突然發現下滑道有無人機闖入，連忙通報航管人員處理。

為了顧慮飛航安全，台北近場台及桃園塔台立即停止所有航班降落，並通報航警局、桃園市警局派員趕往發現無人機的地點調查。

據指出，準備飛往桃園機場的航班無法降落，有10架飛機因為備用油不足，轉降高雄小港機場及台北松山機場等地，另外有2班飛機回航，受影響航班共12架。

回航的兩班分別是大陸籍航空公司飛回福州及溫州；長榮航空從香港、日本等地飛桃園機場的3架飛機轉降台北松山機場；另有7架包括中華航空、澳門航空、泰國航空、中國國際航空的班機則轉降高雄小港機場。

先到場的航機轉降，空中還有超過10架飛機在等候恢復降落，盤旋區域從原本的桃園機場西南側空域，一直延伸到中部及南部空域，另外北側空域也有許多飛機排隊等候，「塞機」情況嚴重。

至晚間8時警方調查確認沒有發現無人機出現，桃園機場恢復航班降落作業。停止降落期間，離場航機不受影響，按照正常時間起飛。

又傳無人機入侵機場。圖／本報資料照
又傳無人機入侵機場。圖／本報資料照
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桃園機場無人機

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