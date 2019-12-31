人潮湧現！北捷晚上6點總運量破168萬 較去年增38.6萬

今天跨年夜，台北市政府前的「台北最High新年城-2020跨年晚會」已拉開序幕，跨年人潮陸續湧進信義計畫區，經台北捷運公司統計，截至晚間6時，捷運全線總運量約168.1萬人次，較去年同期增加38.6萬人次，北捷提醒，前往會場民眾可提前出門，避免捷運擁擠人潮。

北捷說明，截至晚間6時，捷運全線總運量約168.1萬人次，北市府周邊4站(市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站)運量14.8萬人次，去年同期增加1萬人次，由於今天恰逢上班日，下班、跨年人潮眾多，預計本日總運量有望突破300萬人次。

台北捷運自上午6時連續營運42小時不收班，並加開列車班次及加密班距，北捷建議，民眾可選擇搭乘板南線或淡水信義線到達跨年活動會場，以2線進場分散人流；離場時則可搭乘板南線、淡水信義線或松山新店線返家，以「2線搭乘，3線離場」模式搭車。

另外，北捷提醒，捷運台北101／世貿站，今晚9時30分起，部分列車將過站不停；市政府站則視車站人潮較多時，適時啟動列車過站不停措施，屆時民眾可提早於國父紀念館站、信義安和站下車，再步行前往會場；車站人多時，北捷也將彈性啟動月台、收費閘門、出入口等三級人流管制，限制進出。