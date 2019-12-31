親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

悠遊卡全台大當機？悠遊卡公司：剩7-11搶修中

人潮湧現！北捷晚上6點總運量破168萬 較去年增38.6萬

2019-12-31 19:04聯合報 記者郭頤／台北即時報導

今天跨年夜，台北市政府前的「台北最High新年城-2020跨年晚會」已拉開序幕，跨年人潮陸續湧進信義計畫區，經台北捷運公司統計，截至晚間6時，捷運全線總運量約168.1萬人次，較去年同期增加38.6萬人次，北捷提醒，前往會場民眾可提前出門，避免捷運擁擠人潮。

北捷說明，截至晚間6時，捷運全線總運量約168.1萬人次，北市府周邊4站(市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站)運量14.8萬人次，去年同期增加1萬人次，由於今天恰逢上班日，下班、跨年人潮眾多，預計本日總運量有望突破300萬人次。

台北捷運自上午6時連續營運42小時不收班，並加開列車班次及加密班距，北捷建議，民眾可選擇搭乘板南線或淡水信義線到達跨年活動會場，以2線進場分散人流；離場時則可搭乘板南線、淡水信義線或松山新店線返家，以「2線搭乘，3線離場」模式搭車。

另外，北捷提醒，捷運台北101／世貿站，今晚9時30分起，部分列車將過站不停；市政府站則視車站人潮較多時，適時啟動列車過站不停措施，屆時民眾可提早於國父紀念館站、信義安和站下車，再步行前往會場；車站人多時，北捷也將彈性啟動月台、收費閘門、出入口等三級人流管制，限制進出。

截至晚間6時，北市府周邊4站(市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站...
截至晚間6時，北市府周邊4站(市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站)運量14.8萬人次，去年同期增加1萬人次。圖／台北捷運公司提供
分享
截至晚間6時，北市府周邊4站(市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站...
截至晚間6時，北市府周邊4站(市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站)運量14.8萬人次，去年同期增加1萬人次。圖／台北捷運公司提供
分享

北捷捷運跨年晚會

延伸閱讀

北捷估跨年夜3波人潮 搭乘人次逾300萬

跨年倒數7小時！ 潮天團出動北捷運量預計逾3...

北捷線形公園明天起全面禁菸 違者最高可罰1萬...

北捷、淡海輕軌今早6點起連開42小時 一張表...

文湖線傳電路中斷 北捷：列車煞車異常至少影響...

癮君子注意！ 北捷「心中山」線型公園 元旦起...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

無人機入侵航道！桃機航班暫停降落 4班轉降

2019-12-31 20:12

悠遊卡全台大當機？悠遊卡：已修復 剩7-11搶修中

2019-12-31 19:56

影／2019年最後一天 台北101大樓縮時攝影

2019-12-31 18:44

刷卡感應區「路加」？公車標語釣大票網友神解笑翻：司機很貼心！

2019-12-31 20:00

自強號撞堆高機出軌 影響逾1.6萬名旅客

2019-12-31 19:20

又見泰國麻疹境外移入病例 發病第10天才確診

2019-12-31 18:40

自強號員林撞堆高機出軌 估傍晚6時30分搶通

2019-12-31 17:54

北捷估跨年夜3波人潮 搭乘人次逾300萬

2019-12-31 17:32

一級致癌物！日本百合、旗魚片驚見鎘超標已銷毀退運

2019-12-31 16:04

類流感單週近11萬人 第三階公費疫苗元旦開打

2019-12-31 15:55

桃市府跨年晚會恢復放煙火 百秒煙火秀倒數後登場

2019-12-31 15:40

北市跨年晚會登場 美麗華下午5時起交管

2019-12-31 15:06

懶人包／跨年、元旦「4大超商咖啡優惠」喝起來！福袋、特價米奇零食快搶買

2019-12-31 14:57

101周邊商家備戰 備貨量5倍迎跨年客

2019-12-31 14:51

瘋看跨年表演 北市府跨年現場湧人潮

2019-12-31 14:43

堆高機違規駛上平交道卡住 遭火車撞爛駕駛逃生

2019-12-31 14:43

晚了韓國20年！ 台灣文化策進院資料明年開放

2019-12-31 14:28

搶拍101煙火 國父紀念館出現腳架搶位

2019-12-31 14:27

2020阿里山日出音樂會加強交通疏導 民眾務必配合

2019-12-31 14:27

讀者元月號 被嫌棄將是父母一生命運？

2019-12-31 14:25

氣象局：1、2月仍可能有冷氣團、寒流

2019-12-31 14:23

公共出借權明起試辦3年 借1華文書出版者獲3元

2019-12-31 14:21

年逾50歲、孕婦、教保員…元旦起都可打公費流感疫苗了

2019-12-31 14:20

台鐵商務專列暫喊卡 拚耳目一新

2019-12-31 14:18

大陸出現SARS病例？ 疾管署：待陸方查證

2019-12-31 14:18

高鐵春節再加開12班 1月2日零時開搶

2019-12-31 14:16

陸官方證實武漢出現不明肺炎 病患隔離

2019-12-31 14:15

網購族注意！ 台中市查出29件網拍藥物含違法西藥成分

2019-12-31 14:07

北市便利店、網咖及咖啡店騎樓明起菸蒂垃圾過多將開罰

2019-12-31 14:06

流感進入流行期 明天假日趕快去打疫苗

2019-12-31 14:02

你想用蠍子還是VR來減輕疼痛？ 研究：疼痛是一種疾病

2019-12-31 13:57

自強號員林擦撞堆高機出軌 緊急接駁500名旅客

2019-12-31 13:12

自強號撞堆高機！ 彰化社頭三站受阻

2019-12-31 13:01

針灸助孕安胎、癌症中藥可領56天 元旦起健保加碼

2019-12-31 12:42

48歲科技男走500公尺休息5次 原來血管已有大問題

2019-12-31 12:36

親子共遊博物館 優惠延長至2020年1月31日

2019-12-31 12:27

性工作者檢出愛滋 曾在竹苗、雲林尋芳的人快主動篩檢

2019-12-31 12:24

跨年完也有車搭！新北公車延後到凌晨1點發末班車

2019-12-31 12:19

101跨年夜如何準備？ 交管、疏運、改道資訊一把抓

2019-12-31 12:12
看更多

熱門文章

看緊荷包！台中市三處區間測速完工 明年1月15日取締

2019-12-31 09:30

小孩便當帶「排骨雞泡麵」？ 母發揮創意以假亂真

2019-12-31 10:56

想衝跨年？只想下班快速到家？台北、桃園、高雄跨年晚會交通攻略

2019-12-31 10:24

性工作者檢出愛滋 曾在竹苗、雲林尋芳的人快主動篩檢

2019-12-31 12:24

搭高鐵通勤CP值高？ 內行人曝關鍵「距離換房價」

2019-12-30 20:19

堆高機違規駛上平交道卡住 遭火車撞爛駕駛逃生

2019-12-31 14:43

元旦好康！超市推一元咖啡、量販滿2000享9折

2019-12-30 22:01

跨年衝麗寶 超強卡司陪倒數還能抽機票、競標百萬名車

2019-12-30 23:09

讀者借一本書出版者拿3元 公共出借權元旦啟動

2019-12-31 11:00

高薪夫妻結婚只登記不宴客 網讚：錢留著買房、度蜜月

2019-12-31 11:16

新美學商務專列開賣喊卡 台鐵局長要求「不只是座位」

2019-12-31 09:24

吳德榮：桃園以南跨年天氣穩 大台北、東部迎曙光難

2019-12-31 07:29

101跨年夜如何準備？ 交管、疏運、改道資訊一把抓

2019-12-31 12:12

懶人包／跨年、元旦「4大超商咖啡優惠」喝起來！福袋、特價米奇零食快搶買

2019-12-31 14:57

一級致癌物！日本百合、旗魚片驚見鎘超標已銷毀退運

2019-12-31 16:04

彭啟明：天氣穩定到下周四 投票日恐有冷空氣影響

2019-12-31 08:36

蘇花改環評調查失真？環團：若不修法沉痾將繼續腐爛

2019-12-30 21:52

新竹動物園元旦照常營業 6大攻略及周邊景點免費暢遊

2019-12-31 12:50

【夫妻之間】呂昀嬪／老公的背影

2019-12-31 06:00

自強號員林擦撞堆高機出軌 緊急接駁500名旅客

2019-12-31 13:12

賣錢變付費！ 元旦起廚餘沒人要 地方喊苦籲減量

2019-12-31 11:11

自強號撞堆高機！ 彰化社頭三站受阻

2019-12-31 13:01

每日星座運勢／獅子有好的投資計劃 可在今天實行

2019-12-31 00:00

跨年夜怎麼過 歌劇院封館辦舞會 衛武營聽維也納音樂會

2019-12-31 04:50

北市跨年晚會登場 美麗華下午5時起交管

2019-12-31 15:06

春節訂票踴躍 高鐵再開12班列車周四凌晨開賣

2019-12-31 10:26

【賞文迴響】今英／邋遢無妨，愛家最帥

2019-12-31 06:00

IDF、F-16迎曙光衝場PK 軍事迷：墾丁比花蓮更震撼

2019-12-31 10:10

人潮湧現！北捷晚上6點總運量破168萬 較去年增38.6萬

2019-12-31 19:04

【思念之情】藍雲／敬喝一杯李子酒

2019-12-31 06:00

年逾50歲、孕婦、教保員…元旦起都可打公費流感疫苗了

2019-12-31 14:20

癌症病人最好改成生機飲食？ 專家：當心更危險

2019-12-31 08:00

每片都是「富士山雪景」！ 超美「富士山吐司」捨不得吃

2019-12-31 10:33

2020「最新」酒店！大直英迪格元旦試營運 入住抽總套

2019-12-31 10:18

低溫+放假 下周流感疫情恐升高

2019-12-31 00:19

桃市府跨年晚會恢復放煙火 百秒煙火秀倒數後登場

2019-12-31 15:40

日本搶翻的「山手線杯套」台灣也買得到 京站限量開賣

2019-12-31 15:12

全台最便宜熱美式在這 全聯元旦推「1元熱美式」

2019-12-31 11:49

急診流感高峰可準確預測 關鍵就在前一週有無寒流

2019-12-30 20:18

跨年完也有車搭！新北公車延後到凌晨1點發末班車

2019-12-31 12:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top