又見泰國麻疹境外移入病例 發病第10天才確診

衛福部疾管署今公布，上周新增一例境外移入麻疹病例，為北部30歲女性疑似去泰國旅遊感染麻疹回台，回國後第五天出現症狀，但多次就醫都沒被發現感染麻疹，直到第十天才確診，已初步掌握個案接觸者共338人，尤其醫療院所接觸者234人最多，監測至1月14日。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該女12月5日至12日至泰國自助旅行，17日起陸續出現發燒、鼻竇炎、肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽等症狀，多次就醫都被認為是流感，直到23日因臉部、軀幹及四肢出現紅疹，經通報檢驗於26日確診，個案目前居家隔離中，其泰國旅遊的三名同行者目前都無疑似症狀。

林詠青提醒，由於該個案12月21日中午12時至12時10分曾出入新竹縣竹北市隘口六街全聯福利中心竹北隘口店，民眾如曾於此時段出入該場所，應自最後接觸日起算自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，儘速聯繫衛生單位，由其安排就醫，降低病毒傳播風險。

我國今年累計139例麻疹病例，共造成19起群聚，其中82例為國內感染、57例為境外移入病例，感染國家以越南18例、泰國16例及菲律賓8例為多；出國目的以旅遊31例最多，其次為商務及探親。

雖然我國鄰近國家麻疹疫情多呈下降趨勢，但泰國近期疫情持續，發病率以南部陶公府及北大年府為高。林詠青呼籲，民眾如計劃前往麻疹流行地區，應避免帶未滿一歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往當地。

如需攜6個月以上未滿一歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費MMR疫苗的醫療院所自費接種一劑MMR疫苗，一般民眾特別是1981年後出生的成人，建議於出國前二至四周可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。