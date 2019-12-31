親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

《熱氣球飛行家》：世界的樣貌 取決於我們冒險過的一切

印度進口陶碗鉛超標233倍 邊境攔截退運銷毀

2019-12-31 17:16中央社 台北31日電

食藥署今天公布邊境查驗違規名單，一款印度陶碗被驗出重金屬鉛超標233倍，過年應景的越南花生酥心糖則被驗出致癌物黃麴毒素，食藥署表示，違法產品均遭退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有23款食品、食品容器等產品不符規定。

根據檢驗結果，捷傑企業有限公司11月底從印度進口72個彩繪陶碗，被驗出重金屬「鉛」達587.2ppm，超標233倍；麗芙國際事業股份有限公司從英國進口的PIMPERNEL茶杯碟同樣被驗出鉛超標。

年節將近，含花生的酥心糖是相當應景的零食，但卻有3款越南進口的酥心糖被驗出黃麴毒素超標，包括富家晟貿易有限公司從越南進口的台灣世家酥心糖、匠菓子酥心糖以及諺翔有限公司進口的酥心糖，都被驗出黃麴毒素超標。

日本方面也有多款產品違規，包括土倉抹茶訓練三件組禮盒、鮮奇異果、金柑均驗出農藥超標，另一款由日喆貿易有限公司進口的百合被驗出重金屬鎘超標，台灣渡邊商店進口的正旗魚片則驗出甲基汞、重金屬鎘超標。

此外，漢馨企業有限公司從巴基斯坦進口的「玫瑰花瓣」被驗出違法著色劑蘇丹色素一號，蘇丹色素為工業用染料，恐增加過敏反應及致癌風險，許多國家都禁用於食品中。

超標越南印度

延伸閱讀

清寒越南新二代不畏逆境 高中生錄取台大護理回...

印度不禁止華為參與5G測試 但尚未允賣設備

一級致癌物！日本百合、旗魚片驚見鎘超標已銷毀...

防網路洩密 印度海軍禁止官兵使用臉書

RCEP時間表 明年6月審11月簽

印度駐美大使將接外交部次長 有助印美關係鞏固

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

北市便利店、網咖及咖啡店騎樓明起菸蒂垃圾過多將開罰

2019-12-31 14:06

你想用蠍子還是VR來減輕疼痛？ 研究：疼痛是一種疾病

2019-12-31 13:57

自強號撞堆高機！ 彰化社頭三站受阻

2019-12-31 13:01

影／2019年最後一天 台北101大樓縮時攝影

2019-12-31 18:44

又見泰國麻疹境外移入病例 發病第10天才確診

2019-12-31 18:40

自強號員林撞堆高機出軌 估傍晚6時30分搶通

2019-12-31 17:54

北捷估跨年夜3波人潮 搭乘人次逾300萬

2019-12-31 17:32

類流感單週近11萬人 第三階公費疫苗元旦開打

2019-12-31 15:55

桃市府跨年晚會恢復放煙火 百秒煙火秀倒數後登場

2019-12-31 15:40

北市跨年晚會登場 美麗華下午5時起交管

2019-12-31 15:06

懶人包／跨年、元旦「4大超商咖啡優惠」喝起來！福袋、特價米奇零食快搶買

2019-12-31 14:57

101周邊商家備戰 備貨量5倍迎跨年客

2019-12-31 14:51

瘋看跨年表演 北市府跨年現場湧人潮

2019-12-31 14:43

堆高機違規駛上平交道卡住 遭火車撞爛駕駛逃生

2019-12-31 14:43

晚了韓國20年！ 台灣文化策進院資料明年開放

2019-12-31 14:28

搶拍101煙火 國父紀念館出現腳架搶位

2019-12-31 14:27

2020阿里山日出音樂會加強交通疏導 民眾務必配合

2019-12-31 14:27

讀者元月號 被嫌棄將是父母一生命運？

2019-12-31 14:25

氣象局：1、2月仍可能有冷氣團、寒流

2019-12-31 14:23

公共出借權明起試辦3年 借1華文書出版者獲3元

2019-12-31 14:21

年逾50歲、孕婦、教保員…元旦起都可打公費流感疫苗了

2019-12-31 14:20

台鐵商務專列暫喊卡 拚耳目一新

2019-12-31 14:18

大陸出現SARS病例？ 疾管署：待陸方查證

2019-12-31 14:18

高鐵春節再加開12班 1月2日零時開搶

2019-12-31 14:16

陸官方證實武漢出現不明肺炎 病患隔離

2019-12-31 14:15

網購族注意！ 台中市查出29件網拍藥物含違法西藥成分

2019-12-31 14:07

流感進入流行期 明天假日趕快去打疫苗

2019-12-31 14:02

自強號員林擦撞堆高機出軌 緊急接駁500名旅客

2019-12-31 13:12

針灸助孕安胎、癌症中藥可領56天 元旦起健保加碼

2019-12-31 12:42

48歲科技男走500公尺休息5次 原來血管已有大問題

2019-12-31 12:36

親子共遊博物館 優惠延長至2020年1月31日

2019-12-31 12:27

性工作者檢出愛滋 曾在竹苗、雲林尋芳的人快主動篩檢

2019-12-31 12:24

跨年完也有車搭！新北公車延後到凌晨1點發末班車

2019-12-31 12:19

101跨年夜如何準備？ 交管、疏運、改道資訊一把抓

2019-12-31 12:12

課本大亂鬥！國二生妙手變裝「夸父→性感清潔工」萬人笑瘋：太有才

2019-12-31 12:00

象限儀座流星雨登場！南瀛天文館1月4日開放夜間觀測

2019-12-31 11:59

「爵士好鼠喜迎親」2020台灣燈會副燈出爐

2019-12-31 11:54

迎2020年！全台最高海拔跨年晚會、元旦升旗典禮在梨山

2019-12-31 11:51

配合三仙台跨年及迎曙光活動 成功警分局今晚8時起交管

2019-12-31 11:51
看更多

熱門文章

震驚醫界 外傷登錄制度推手黃睦舜昨晚離世

2019-12-30 19:36

驚呆！「延禧攻略」吳謹言素顏照曝光 化妝真的很重要

2019-12-30 19:41

看緊荷包！台中市三處區間測速完工 明年1月15日取締

2019-12-31 09:30

小孩便當帶「排骨雞泡麵」？ 母發揮創意以假亂真

2019-12-31 10:56

想衝跨年？只想下班快速到家？台北、桃園、高雄跨年晚會交通攻略

2019-12-31 10:24

性工作者檢出愛滋 曾在竹苗、雲林尋芳的人快主動篩檢

2019-12-31 12:24

搭高鐵通勤CP值高？ 內行人曝關鍵「距離換房價」

2019-12-30 20:19

元旦好康！超市推一元咖啡、量販滿2000享9折

2019-12-30 22:01

堆高機違規駛上平交道卡住 遭火車撞爛駕駛逃生

2019-12-31 14:43

跨年衝麗寶 超強卡司陪倒數還能抽機票、競標百萬名車

2019-12-30 23:09

讀者借一本書出版者拿3元 公共出借權元旦啟動

2019-12-31 11:00

高薪夫妻結婚只登記不宴客 網讚：錢留著買房、度蜜月

2019-12-31 11:16

新美學商務專列開賣喊卡 台鐵局長要求「不只是座位」

2019-12-31 09:24

吳德榮：桃園以南跨年天氣穩 大台北、東部迎曙光難

2019-12-31 07:29

101跨年夜如何準備？ 交管、疏運、改道資訊一把抓

2019-12-31 12:12

彭啟明：天氣穩定到下周四 投票日恐有冷空氣影響

2019-12-31 08:36

蘇花改環評調查失真？環團：若不修法沉痾將繼續腐爛

2019-12-30 21:52

懶人包／跨年、元旦「4大超商咖啡優惠」喝起來！福袋、特價米奇零食快搶買

2019-12-31 14:57

【夫妻之間】呂昀嬪／老公的背影

2019-12-31 06:00

自強號員林擦撞堆高機出軌 緊急接駁500名旅客

2019-12-31 13:12

每日星座運勢／獅子有好的投資計劃 可在今天實行

2019-12-31 00:00

一級致癌物！日本百合、旗魚片驚見鎘超標已銷毀退運

2019-12-31 16:04

賣錢變付費！ 元旦起廚餘沒人要 地方喊苦籲減量

2019-12-31 11:11

新竹動物園元旦照常營業 6大攻略及周邊景點免費暢遊

2019-12-31 12:50

跨年夜怎麼過 歌劇院封館辦舞會 衛武營聽維也納音樂會

2019-12-31 04:50

自強號撞堆高機！ 彰化社頭三站受阻

2019-12-31 13:01

【賞文迴響】今英／邋遢無妨，愛家最帥

2019-12-31 06:00

春節訂票踴躍 高鐵再開12班列車周四凌晨開賣

2019-12-31 10:26

IDF、F-16迎曙光衝場PK 軍事迷：墾丁比花蓮更震撼

2019-12-31 10:10

北市跨年晚會登場 美麗華下午5時起交管

2019-12-31 15:06

【思念之情】藍雲／敬喝一杯李子酒

2019-12-31 06:00

癌症病人最好改成生機飲食？ 專家：當心更危險

2019-12-31 08:00

低溫+放假 下周流感疫情恐升高

2019-12-31 00:19

每片都是「富士山雪景」！ 超美「富士山吐司」捨不得吃

2019-12-31 10:33

2020「最新」酒店！大直英迪格元旦試營運 入住抽總套

2019-12-31 10:18

年逾50歲、孕婦、教保員…元旦起都可打公費流感疫苗了

2019-12-31 14:20

離岸風電工程 危及白海豚生存

2019-12-30 19:49

急診流感高峰可準確預測 關鍵就在前一週有無寒流

2019-12-30 20:18

日本搶翻的「山手線杯套」台灣也買得到 京站限量開賣

2019-12-31 15:12

跨年冷到13℃ 看曙光要到中南部山區

2019-12-31 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top