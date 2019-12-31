印度進口陶碗鉛超標233倍 邊境攔截退運銷毀

食藥署今天公布邊境查驗違規名單，一款印度陶碗被驗出重金屬鉛超標233倍，過年應景的越南花生酥心糖則被驗出致癌物黃麴毒素，食藥署表示，違法產品均遭退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有23款食品、食品容器等產品不符規定。

根據檢驗結果，捷傑企業有限公司11月底從印度進口72個彩繪陶碗，被驗出重金屬「鉛」達587.2ppm，超標233倍；麗芙國際事業股份有限公司從英國進口的PIMPERNEL茶杯碟同樣被驗出鉛超標。

年節將近，含花生的酥心糖是相當應景的零食，但卻有3款越南進口的酥心糖被驗出黃麴毒素超標，包括富家晟貿易有限公司從越南進口的台灣世家酥心糖、匠菓子酥心糖以及諺翔有限公司進口的酥心糖，都被驗出黃麴毒素超標。

日本方面也有多款產品違規，包括土倉抹茶訓練三件組禮盒、鮮奇異果、金柑均驗出農藥超標，另一款由日喆貿易有限公司進口的百合被驗出重金屬鎘超標，台灣渡邊商店進口的正旗魚片則驗出甲基汞、重金屬鎘超標。

此外，漢馨企業有限公司從巴基斯坦進口的「玫瑰花瓣」被驗出違法著色劑蘇丹色素一號，蘇丹色素為工業用染料，恐增加過敏反應及致癌風險，許多國家都禁用於食品中。