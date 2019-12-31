頂呱呱X美國功夫茶1月6日插旗澎湖 100顆呱呱包免費送

主打炸雞配珍奶的「頂呱呱X美國功夫茶」將首次插旗澎湖，1/6進駐澎坊三號港Pier3，開幕當天前100位送呱呱包一顆，此外，還推出澎湖人、學生專屬優惠，帶來滿滿誠意。

台灣炸雞品牌頂呱呱2018年正式插旗美國紐約，與全球擁有近250間手搖飲品牌「美國功夫茶Kung Fu Tea」合作，推出經典組合「炸雞配珍奶」，讓紐約客瘋狂著迷。今年5月在台北東區開設第一間「炸雞配珍奶」複合概念店，引發排隊熱潮，並迅速於6月開設新莊店、7月開設花蓮店、12月開設遠百信義店。2020年的第一間店就選在澎湖，預計將與當地特色結合，推出仙人掌系列飲品。

頂呱呱Ｘ美國功夫茶首次插旗澎湖，推出一系列專屬優惠：

2. 1/6-1/31消費滿200元可摸彩乙次，贈送現金／商品兌換券，獎項分別為20元抵用券、原味小腿2支、辣味雞翅3支（限下筆消費使用，單筆限用一張，兌換券使用時間：2/1-2/29）。

3. 1/6-1/31購買任一套餐，飲料可免費升級大杯（升級品項限：紅茶／綠茶／四季青茶／烏龍茶／可口可樂系列）。

4. 1/6-1/31出示證明為澎湖縣居民立即享有，購買功夫茶CLASSIC系列品項，買一送一（限同品項／規格）；購買全家餐，贈送50元抵用券（限下筆消費使用，單筆限用一張，兌換券使用時間2/1-2/29） 。

5. 1/6-1/31：出示學生證，享有明星呱呱餐第二份5折。

6. 1/6-1/31：消費任一套餐於FB/IG打卡並Hashtag「#頂呱呱在澎湖」出示畫面即可獲得阿勇雞塊乙份。