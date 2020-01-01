就是要放假！2020連假攻略表 最長可休16天CP值超高

新的一年又來到了！上班族除了每天忙碌工作外，最關注的就是「到底有多少假可以放？」根據行政院人事行政總處公布的休假資訊，民國109年共有休假日115日，其中3天以上的連續休假多達6個。聯合新聞網為您整理「2020．2021連續假期請假攻略表」，假該怎麼休？怎麼請？才能休好休滿，讓你一目瞭然。

依據行政院人事行政總處所公布民國109年（西元2020年）行事曆，國定假日加上周休二日，總計休假日有115天，其中可連續放假3天以上的國定假日共有6個，包含農曆春節7天、二二八和平紀念日3天、清明節、端午節、中秋節各4天、雙十國慶日3天。對上班族來說假期永遠不嫌多，若想安排出國或長天期的遊程，可善用特休假搭配國定連續假日請假技巧，休假日期最少5天、最長可達16天。

春節、中秋+國慶 假期利用CP值最高

根據「連續假期請假攻略表」的教戰，新年伊始的2020元旦適逢周三，多請2天假即可搭上周末假日，連休5天。而國人最重視的三大節日，今年春節配合彈性休假可放7天（1月23-29日），只要再多請5天假（1月20-22日、30-31日），就能將前後兩組周六、周日串連起來，休假日長達16天，堪稱今年CP值最高的假期；端午節、中秋節也是只須多請3天假，就可放假8天，返鄉時間更充裕。今年中秋節為10月1日，之後就是雙十節了，若兩者一起規劃，只要請4天假，就能休假11天。

出國搶機票 早鳥優惠要把握

工作再忙碌也要休假放鬆過日子！近年流行早鳥優惠，機票販售時間提前，隔年機票常有特價促銷，也為大家能提早規劃假期使用，假期攻略表也依歷年國定假日排程，預先規劃出民國110年（西元2021年）的連續假日行事曆，惟因人事行政總處尚未公布109年行事曆，可能會有所異動，還請多注意。

2021年第一個連續假期元旦逢周五，想出國跨年迎曙光，現在可以提前規劃了，只要請4天假可放9天。春節年假目前看來和2020年相似，請5天或6天假同樣可休16天，差異是2月10是否也能彈性放假，就等人事行政總處公告，端午節及中秋節，各自請假4天及3天，也都能休到9天假。祝大家休假愉快！