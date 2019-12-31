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類流感單週近11萬人 第三階公費疫苗元旦開打

2019-12-31 15:55中央社 台北31日電

疾管署提醒，109年1月1日起，公費流感疫苗開放所有公費對象，民眾應儘速接種。圖...
疾管署提醒，109年1月1日起，公費流感疫苗開放所有公費對象，民眾應儘速接種。圖／聯合報系資料照
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流感疫情持續升溫，上週類流感就醫人次近11萬，有62人因流感併發重症。疾管署提醒，109年1月1日起，公費流感疫苗開放所有公費對象，民眾應儘速接種。

衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內上週（12月22日至12月28日）門急診類流感就診達10萬9827人次，較前一週上升8.1%。近期社區主要流行病毒仍為H1N1，但近1週輕症檢出B型流感也逐漸上升。

統計顯示，台灣上週新增62例流感併發重症病例，其中59例感染A型H1N1。

疾管署副署長羅一鈞下午在記者會表示，流感疫情持續升溫，單週病人就逼近11萬。62例重症病人中，最年幼為9個月大中部女嬰，本身就有心血管疾病，在12月11日發病後，13日即住院到加護病房，仍住院中。

今年公費流感疫苗分批接種，第一階段是學生和醫事人員、第二階段為學齡前幼童和65歲以上老人；第三階段將於109年1月1日開始，開放所有公費對象接種。疾管署統計，截至12月29日，全國公費流感疫苗接種數達338.3萬劑。

羅一鈞表示，目前已進入流感流行期，第三階段公費流感疫苗將於109年1月1日開打，所有公費對象都可儘速接種。尤其上週62例重症病例中，有3成是50至64歲者，但往年此族群的疫苗接種率都偏低。

疾管署研判，流感疫情將於農曆春節達到高峰；請符合公費流感疫苗接種資格的民眾，應儘速至各地合約院所或衛生所完成接種，以於春節流感高峰期來臨前獲得足夠保護力。

有關國際疫情，近期北半球溫帶國家流感活動度上升，中國大陸大部分省分、日本、韓國及美國已處流行期，加拿大也高於流行閾值。

羅一鈞說，估計全國約有2447家合約院所（含部分衛生所）將於109年元旦當日提供接種服務，1月2日起則有4090家合約院所及衛生所提供服務。建議民眾可透過疾管署「流感防治一網通」查詢（https://antiflu.cdc.gov.tw/），並於出發前打電話確認，節省等候時間。

今晚適逢跨年夜，疾管署提醒，民眾參加跨年及元旦活動應做好個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應配戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上。

民眾如出現輕微類流感症狀，可先至鄰近提供公費抗流感病毒藥劑的診所就醫，並落實生病在家休息。一旦出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感重症危險症狀，則應儘速至大醫院就醫。

流感疫苗衛生所疫情

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