桃市府跨年晚會恢復放煙火 百秒煙火秀倒數後登場

桃園市政府連年舉辦跨年晚會吸引眾多人潮同歡，去年與前年因空汙議題取消施放煙火，分別改以撒紙花、燈光秀方式取代煙火，但有感倒數迎新年的歡樂氣氛不夠濃厚，今晚在高鐵桃園站前廣場舉行的「愛在桃園幸福美好」2020跨年晚會決定恢復施放睽違2年的煙火，為兼顧跨年氣氛與環保考量，煙火施放時間則縮短至100秒，比過去動輒燃放3到5分鐘要短。

2020桃園跨年晚會將於今晚跨年夜晚上7點在高鐵桃園站前廣場登場，由綜藝天王胡瓜、浩角翔起、白家綺攜手主持，晚會表演陣容堅強，有郭書瑤、李千那、白家綺、張家瑋、郭亞棠、夏宇禾、邱子芯、吳映潔、蔡家蓁、孫盛希、LamiGirls、吳卓源、許富凱、曹雅雯、方泂鑌等人演出，超夯樂團滅火器擔任開場，南韓天團SUPER JUNIOR-K.R.Y.、電音女神「姐姐」謝金燕壓軸演出，在倒數儀式進行之後，將有亞洲新天王周湯豪擔任壓軸後演出。

除了歌手、藝人演出陣容，今晚11點50分倒數前夕則進行桃園之光運動科技時尚秀，邀請桃園之光的運動選手分別為體育局長莊佳佳、武術甜姐兒莊佳雯、天菜龍舟隊簡證嚴、體操精靈宋語涵、射箭好手彭士誠5人用特別的「華麗的冠軍招式」來接力，齊心演出倒數跨年。

至於連續2年取消的煙火秀則確定在今年復辦，市府觀旅局長楊勝評說，前年嘗試用撒紙花搭配聲光秀替代煙火，去年首度移師至中壢青埔舉行時則噴出粉色彩帶加上燈光秀，但實際進行後，發現較不符合民眾對跨年的期待，效果也稍嫌不足，因此今年倒數恢復施放煙火，屆時市長鄭文燦將率市府團隊陪台下觀眾一起歡喜迎接2020年到來。

今晚跨年晚會預估湧入三十多萬人參與，市府提醒除了可搭乘高鐵到場外，也建議民眾可藉由以下三種交通方式前往，分別有「搭乘捷運至A18站，走1號出口」、「搭火車至桃園火車站，轉乘跨年專車紅線」，若是開車前往者，可走「國2大竹交流道，接臺31線右轉高鐵站前西路」即可抵達會場，大眾運輸工具皆會視疏運人數機動發車並接駁至活動結束。

由於今晚跨年夜到元旦受東北季風影響，全台各地都有降雨機率，桃園地區入夜後較涼，提醒參加民眾務必做好保暖防寒措施，帽子、雨具、禦寒衣物不可少，一起開心迎接2020年。