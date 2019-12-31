2020阿里山日出音樂會加強交通疏導 民眾務必配合

嘉義縣警察局為配合由嘉義縣政府明天清晨5點30分於阿里山對高岳觀日平台舉辦的「2020年阿里山日出印象音樂會」，將針對台18線沿線及國道三號中埔交流道周邊路段加強交通疏導，請民眾配合交通管制。

嘉義縣警察局表示，警力將適時以手控號誌燈號方式調節車流，以維持交通順暢及秩序，也請想進入阿里山森林遊樂園區的民眾遵守以下規定，自行開車民眾，車輛須行駛台18線經過園區大門3岔路口，約88.3公里處往塔塔加方向，路旁有畫設臨時停車格的停車處所停車，再步行進入園區。

遊覽車等大型車輛，讓遊客在大型車迴轉場下車後，駛出園區停放在台18線大門3岔路口往嘉義市的路旁停車位；機車不可入園，須將車停放在大門三岔路口外往嘉義市的下山方向，右側路旁約有500格的機車臨時停車位，再步行至入口處購票入園。

所有車輛均禁止任意停放於車道上，以免造成交通阻塞影響行車安全，並禁止在停車格及道路旁擺設攤位販賣物品，也請開車民眾上山前，於平地加滿油並檢查車輛水箱、電力，以避免車輛上山後故障或因加油車潮造成交通壅塞。