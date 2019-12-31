年逾50歲、孕婦、教保員…元旦起都可打公費流感疫苗了

第三階段公費流感疫苗將於明天‭‬1月1日‭起開打，開放所有公費對象接種‭‬。疾病管制署表示，目前已進入流感流行期，符合公費流感疫苗接種資格的民眾，應儘速至各地合約院所或衛生所完成接種，來獲得足夠保護力。

第三階段施打對象主要為50歲到64歲成人，安養、長照機構及高風險慢性病患者，罕病、重大傷病、孕婦、出生未滿6個月內嬰兒的父母、幼兒園教保人員、托育機構專業人員、衛生防疫人員、禽畜業及動物防疫相關人員等。

因元旦當天為假日，疾病管制署副署長羅一鈞表示，並未強制要求醫療院所及衛生所配合注射，但當天只要有開業的應該都有提供。建議民眾可於1月2日起再去施打，若真要明天就前往，建議出發前先以電話聯絡院所，以免撲空。

羅一鈞說，據疾管署監測資料顯示，國內上周‭‬12月22日至28日‬門急診類流感就診達10萬9827人次，較前一周上升8.1‭%‬，主要流行病毒仍為H1N1，不過近1周輕症部分則檢出B型流感逐漸上升中。

而截至12月29日，全國公費流感疫苗接種數達338.3萬劑，尚餘約123.9萬劑，今日及本周四‭‬1月2日‭，‬將再配送共142萬劑，即本年度604萬劑公費流感疫苗全數配送完畢。估計全國從明年1月2日起，有4090家合約院所及衛生所提供服務。

另外，疾管署也公布新增1例境外移入麻疹病例，為新竹地區30多歲女性，12月5日至12日至泰國自助旅行，17日起陸續出現發燒、鼻竇炎、肌肉痠痛、咳嗽等症狀，23日臉部、軀幹及四肢出現紅疹，經三次就醫後經通報檢驗於26日確診；個案目前居家隔離中，其泰國旅遊之3名同行者均無疑似症狀。衛生單位已初步掌握個案所接觸者共338人，將監測至1月14日。