網購族注意！ 台中市查出29件網拍藥物含違法西藥成分

網購族注意！台中市食品藥物安全處與食品藥物管理署合作監控藥物違規廣告，去年至今年11月共查獲疑似違規刊登販售藥品1246件，虛偽誇大宣稱療效等問題產品47件送驗，其中29件竟檢出違法西藥成分，已移送地檢署，保障民眾用藥安全及消費權益。

台中市食安處指出，去年至今年11月止針對電視、廣播、網路拍賣平台、公司官網及臉書社團等販賣的產品及廣告進行監控，29件含違法西藥成分的產品中，含壯陽藥物成分的產品12件、含麻藥成分的產品6件，含減肥成分的產品4件，含其他藥物的產品7件，目前已偵辦終結5案，其餘尚在偵辦中。

食安處長邱惠慈說明，含非法西藥成分的產品未經核准擅自製造或輸入者，最重可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金；未經核准擅自販賣、供應或意圖販賣而陳列者，最重處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金，呼籲業者勿以身試法，也提醒消費者不要購買及食用來路不明、標示不清或誇大療效的產品。