台灣生醫聚落關鍵拼圖 國衛院VMIC進駐台北

為落實政府生醫政策，國衛院「藥物化學加值創新研發中心」（VMIC）今天進駐國家生技研究園區，替台灣生醫產業拼下一塊重要拼圖，在產業、學研界的研發新藥上助一臂之力。

為了配合政府政策，盼將台灣打造成亞太生醫研發產業重鎮，國家衛生研究院宣布「藥物化學加值創新研發中心」（VMIC）將進駐位於台北市的國家生技研究園區，以地利之便就近協助國內生技廠商，今天舉辦揭牌儀式。

衛福部長陳時中致詞時表示，國衛院長期扮演衛福部的智庫、腦袋，研發能力也很強，未來VMIC進駐台北後，也將扮演生醫產業創新推動重要角色，「這是一塊重要的拼圖」，可望讓生醫產業聚落愈來愈成熟。

國衛院生技與藥物研究所所長陳炯東表示，國衛院民國106年成立VMIC，提供國內廠商及學研界小分子新藥研發所需的「藥物化學研究」關鍵技術平台服務，3年來與22家生技公司、10家學研機構合作，完成63件委託案。

陳炯東說，台灣學研界、新創生技公司每年端出許多新藥研發成果，但研發到中後期，往往得面臨「化合物百克和公斤級合成」考驗，也就是「量產」的過程。

他解釋，藥物研發過程涉及許多化學物質及化學變化，特定的成分在量少的狀況下或許能順利合成，一旦分量放大百倍、千倍後卻可能做不出來，甚至面臨爆炸的風險，這時就得仰賴技術團隊支援，協助改變製程、調整原料比例，很多救命新藥可能因無法量產，最後胎死腹中。

陳炯東說，國衛院VMIC團隊正是扮演技術支援的角色，除了協助解決量產問題外，也提供小分子化合物合成、最適化、競爭對手化合物合成、參考品或標準品合成等服務。

國衛院董事長林奏延表示，國衛院不僅對衛生、醫藥政策提出重要建言，每年也以任務導向產出許多研究成果，未來盼與醫學中心、產業合作，透過VMIC串聯產、學、研、醫跨領域開發鏈，落實「完善生態體系」、「整合創新聚落」行動目標，替台灣生技製藥產業注入更多動能。