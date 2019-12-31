親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

青棒國手從警？ 警局承認發布假新聞：深感抱歉

火線大逃亡！澳洲除夕「野火圍城」 5千遊客被逼入海

女性頻尿漏尿骨盆痛 改善新選擇試低能量震波

2019-12-31 13:26聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高醫體系婦產科及泌尿科兩年前引進低能量震波療法，將低能量震波治療應用於膀胱過動症、應力性尿失禁以及慢性骨盆腔症候群的患者，藥物治療無效或是害怕開刀的患者可以到門診諮詢，不失為一個新的治療選擇。

47歲張小姐說，平時深受頻尿困擾，平均15至20分鐘就要跑一次廁所，害怕的不太敢出遠門。輾轉求診到高雄醫學大學醫學系婦產學門診，膀胱過動自我檢測表前測10分，診斷為膀胱過動症。經醫師建議接受8周的體外低能量震波治療後，降為5分，現在可以拉長到1.5至2小時才去上廁所，生活品質得到大大的改善。

46歲盧小姐表示，最近發現自己感冒咳嗽時會漏尿，原本不以為意，但似乎有逐漸變嚴重。經尿路動力學檢查發現棉墊測試1.8克，診斷為輕中度應力性尿失禁。接受8周的體外低能量震波治療，治療後第9周的棉墊測試改善到0.4克，幾乎完全沒漏尿感。

70歲的黃太太一年半來總覺得肛門口左右兩側約2公分處有壓痛感，四處求醫，藥物治療後疼痛感並無明顯改善，經評估過後為慢性骨盆腔疼痛症候群。她說，低能量體外震波治療打完3次，壓痛感改善了九成，經過4周治療後壓痛感完全改善，不再服用止痛藥物，她很高興。

小港醫院副院長龍震宇表示，骨盆底功能障礙是因骨盆底肌肉及韌帶缺損導致的一群疾病，包括慢性骨盆腔疼痛、尿失禁、膀胱過動症及間質性膀胱炎等各種慢性疾病，常嚴重影響患者的生活品質。這些疾病目前的治療方式相當多元化，如藥物治療、行為治療或是手術療法。

龍震宇說，目前臨床應用低能體外量震波，用來改善組織修復在肌腱骨骼交界處、缺血性心血管疾病，皮膚傷口和軟組織修復及男性勃起功能障礙。

小港醫院泌尿科主任李永進（左一）、大同醫院泌尿科主任阮雍順（左二）、小港醫院龍震...
小港醫院泌尿科主任李永進（左一）、大同醫院泌尿科主任阮雍順（左二）、小港醫院龍震宇副院長（右一），和3名接受低能量震波治療獲得改善的患者。記者徐如宜／攝影
分享
小港醫院龍震宇副院長介紹低能量震波方法，提供患者治療新選擇。記者徐如宜／攝影
小港醫院龍震宇副院長介紹低能量震波方法，提供患者治療新選擇。記者徐如宜／攝影
分享

延伸閱讀

網球／錦織圭肘傷未癒 跟進墨瑞退澳網

澳網／骨盆傷勢未癒 英國名將墨瑞決定退賽

韓女團成員從2.5公尺高舞台摔下　工作人員還...

女行房會痛 自律神經失調作怪

女性行房疼痛 醫：壓力大致自律神經失調

被合作男星嘲「頻尿」湯唯淚灑直播現場訴苦衷

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

你想用蠍子還是VR來減輕疼痛？ 研究：疼痛是一種疾病

2019-12-31 13:57

自強號撞堆高機！ 彰化社頭三站受阻

2019-12-31 13:01

網購族注意！ 台中市查出29件網拍藥物含違法西藥成分

2019-12-31 14:07

流感進入流行期 明天假日趕快去打疫苗

2019-12-31 14:02

自強號員林擦撞堆高機出軌 緊急接駁500名旅客

2019-12-31 13:12

針灸助孕安胎、癌症中藥可領56天 元旦起健保加碼

2019-12-31 12:42

48歲科技男走500公尺休息5次 原來血管已有大問題

2019-12-31 12:36

親子共遊博物館 優惠延長至2020年1月31日

2019-12-31 12:27

性工作者檢出愛滋 曾在竹苗、雲林尋芳的人快主動篩檢

2019-12-31 12:24

跨年完也有車搭！新北公車延後到凌晨1點發末班車

2019-12-31 12:19

101跨年夜如何準備？ 交管、疏運、改道資訊一把抓

2019-12-31 12:12

課本大亂鬥！國二生妙手變裝「夸父→性感清潔工」萬人笑瘋：太有才

2019-12-31 12:00

象限儀座流星雨登場！南瀛天文館1月4日開放夜間觀測

2019-12-31 11:59

迎2020年！全台最高海拔跨年晚會、元旦升旗典禮在梨山

2019-12-31 11:51

配合三仙台跨年及迎曙光活動 成功警分局今晚8時起交管

2019-12-31 11:51

小心急性呼吸窘迫症候群 男子插管治療一個月才救回

2019-12-31 11:33

4縣市大雨特報 晚間緩和

2019-12-31 11:27

賣錢變付費！ 元旦起廚餘沒人要 地方喊苦籲減量

2019-12-31 11:11

台東太麻里跨年迎曙光 交通管制報給您知！

2019-12-31 11:09

讀者借一本書出版者拿3元 公共出借權元旦啟動

2019-12-31 11:00

氣象局：明年第一季均溫 偏暖至正常機率較大

2019-12-31 10:49

春節訂票踴躍 高鐵再開12班列車周四凌晨開賣

2019-12-31 10:26

想衝跨年？只想下班快速到家？台北、桃園、高雄跨年晚會交通攻略

2019-12-31 10:24

IDF、F-16迎曙光衝場PK 軍事迷：墾丁比花蓮更震撼

2019-12-31 10:10

老翁腹脹腸扭轉險穿孔 狀況解除慶幸終於能排氣

2019-12-31 10:05

做音樂就像做菜 獨立音樂人日京江羽人：時間對我來說就是創作

2019-12-31 10:05

看緊荷包！台中市三處區間測速完工 明年1月15日取締

2019-12-31 09:30

新美學商務專列開賣喊卡 台鐵局長要求「不只是座位」

2019-12-31 09:24

擁英語優勢 健身教練還能兼當口譯

2019-12-31 08:55

彭啟明：天氣穩定到下周四 投票日恐有冷空氣影響

2019-12-31 08:36

癌症病人最好改成生機飲食？ 專家：當心更危險

2019-12-31 08:00

吳德榮：桃園以南跨年天氣穩 大台北、東部迎曙光難

2019-12-31 07:29

跨年夜怎麼過 歌劇院封館辦舞會 衛武營聽維也納音樂會

2019-12-31 04:50

血管瘤給付放寬？健保署：歡迎討論

2019-12-31 00:29

健康你我他／陳年痠痛 粗鹽熱敷便宜又實用

2019-12-31 00:26

失眠吃不吃安眠藥？ 記住2原則

2019-12-31 00:23

換肝人數下降 醫盼法令鬆綁

2019-12-31 00:20

違規廚餘養豬 修法最高罰300萬

2019-12-31 00:19

跨年冷到13℃ 看曙光要到中南部山區

2019-12-31 00:19
看更多

熱門文章

北北基桃竹苗大雨特報！北台灣入夜氣溫直直落

2019-12-30 16:24

震驚醫界 外傷登錄制度推手黃睦舜昨晚離世

2019-12-30 19:36

驚呆！「延禧攻略」吳謹言素顏照曝光 化妝真的很重要

2019-12-30 19:41

47歲男月薪領三萬五問慘嗎 網曝領高薪「都靠加班」

2019-12-30 15:17

影／梅花炸裂南投！國姓九份二山元旦後最美

2019-12-30 16:22

看緊荷包！台中市三處區間測速完工 明年1月15日取締

2019-12-31 09:30

搭高鐵通勤CP值高？ 內行人曝關鍵「距離換房價」

2019-12-30 20:19

2019年度五大好評照片 帶你來回顧　

2019-12-30 17:23

小孩便當帶「排骨雞泡麵」？ 母發揮創意以假亂真

2019-12-31 10:56

想衝跨年？只想下班快速到家？台北、桃園、高雄跨年晚會交通攻略

2019-12-31 10:24

吳德榮：桃園以南跨年天氣穩 大台北、東部迎曙光難

2019-12-31 07:29

元旦好康！超市推一元咖啡、量販滿2000享9折

2019-12-30 22:01

新美學商務專列開賣喊卡 台鐵局長要求「不只是座位」

2019-12-31 09:24

淡海輕軌跨年42小時不打烊 4跨年列車還可拿專屬紀念品

2019-12-30 14:59

蘇花改環評調查失真？環團：若不修法沉痾將繼續腐爛

2019-12-30 21:52

跨年衝麗寶 超強卡司陪倒數還能抽機票、競標百萬名車

2019-12-30 23:09

彭啟明：天氣穩定到下周四 投票日恐有冷空氣影響

2019-12-31 08:36

看101、義大、劍湖山跨年煙火 彭啟明說站這裡最讚

2019-12-30 16:04

高薪夫妻結婚只登記不宴客 網讚：錢留著買房、度蜜月

2019-12-31 11:16

讀者借一本書出版者拿3元 公共出借權元旦啟動

2019-12-31 11:00

每日星座運勢／獅子有好的投資計劃 可在今天實行

2019-12-31 00:00

【夫妻之間】呂昀嬪／老公的背影

2019-12-31 06:00

性工作者檢出愛滋 曾在竹苗、雲林尋芳的人快主動篩檢

2019-12-31 12:24

賣錢變付費！ 元旦起廚餘沒人要 地方喊苦籲減量

2019-12-31 11:11

跨年夜怎麼過 歌劇院封館辦舞會 衛武營聽維也納音樂會

2019-12-31 04:50

【賞文迴響】今英／邋遢無妨，愛家最帥

2019-12-31 06:00

癌症病人最好改成生機飲食？ 專家：當心更危險

2019-12-31 08:00

【思念之情】藍雲／敬喝一杯李子酒

2019-12-31 06:00

三大珍獸之一 泰國侏儒河馬寶寶取怪名「滷肉」

2019-12-30 14:53

春節訂票踴躍 高鐵再開12班列車周四凌晨開賣

2019-12-31 10:26

離岸風電工程 危及白海豚生存

2019-12-30 19:49

低溫+放假 下周流感疫情恐升高

2019-12-31 00:19

急診流感高峰可準確預測 關鍵就在前一週有無寒流

2019-12-30 20:18

跨年冷到13℃ 看曙光要到中南部山區

2019-12-31 00:19

農委會︰違法用廚餘養豬 最高將罰300萬元

2019-12-30 19:06

2020「最新」酒店！大直英迪格元旦試營運 入住抽總套

2019-12-31 10:18

全台白海豚不到65隻 近半有傷

2019-12-31 00:19

自強號員林擦撞堆高機出軌 緊急接駁500名旅客

2019-12-31 13:12

48歲科技男走500公尺休息5次 原來血管已有大問題

2019-12-31 12:36

每片都是「富士山雪景」！ 超美「富士山吐司」捨不得吃

2019-12-31 10:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top