女性頻尿漏尿骨盆痛 改善新選擇試低能量震波

高醫體系婦產科及泌尿科兩年前引進低能量震波療法，將低能量震波治療應用於膀胱過動症、應力性尿失禁以及慢性骨盆腔症候群的患者，藥物治療無效或是害怕開刀的患者可以到門診諮詢，不失為一個新的治療選擇。

47歲張小姐說，平時深受頻尿困擾，平均15至20分鐘就要跑一次廁所，害怕的不太敢出遠門。輾轉求診到高雄醫學大學醫學系婦產學門診，膀胱過動自我檢測表前測10分，診斷為膀胱過動症。經醫師建議接受8周的體外低能量震波治療後，降為5分，現在可以拉長到1.5至2小時才去上廁所，生活品質得到大大的改善。

46歲盧小姐表示，最近發現自己感冒咳嗽時會漏尿，原本不以為意，但似乎有逐漸變嚴重。經尿路動力學檢查發現棉墊測試1.8克，診斷為輕中度應力性尿失禁。接受8周的體外低能量震波治療，治療後第9周的棉墊測試改善到0.4克，幾乎完全沒漏尿感。

70歲的黃太太一年半來總覺得肛門口左右兩側約2公分處有壓痛感，四處求醫，藥物治療後疼痛感並無明顯改善，經評估過後為慢性骨盆腔疼痛症候群。她說，低能量體外震波治療打完3次，壓痛感改善了九成，經過4周治療後壓痛感完全改善，不再服用止痛藥物，她很高興。

小港醫院副院長龍震宇表示，骨盆底功能障礙是因骨盆底肌肉及韌帶缺損導致的一群疾病，包括慢性骨盆腔疼痛、尿失禁、膀胱過動症及間質性膀胱炎等各種慢性疾病，常嚴重影響患者的生活品質。這些疾病目前的治療方式相當多元化，如藥物治療、行為治療或是手術療法。