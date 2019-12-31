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針灸助孕安胎、癌症中藥可領56天 元旦起健保加碼

2019-12-31 12:42聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

想靠中醫助孕安胎又不敢吃藥的女性、以及需出國又長期吃中藥緩解治療後不適的癌症患者有福了。經全民健康保險署健保會同意，2020年元旦起，女性參與中醫孕產照護品質計畫的助孕或保胎療程，針灸將和藥物一樣有健保專款支應。參與中醫加強照護整合方案的癌症患者，經檢附相關證明，一次可領56天的藥，出國也不怕。

健保署醫務管理組支付標準科科長王玲玲表示，2015年開辦中醫提升孕產照護品質計畫，服務人數已經從3100多人，成長到去年高達6200多人，顯示在少子化社會民眾依舊求子心切、中西醫雙管齊下的狀況很普遍。今年計畫預算為6500萬，但因執行率都超過100%，因此健保會同意2020年再加碼2500萬，增列非藥物的助孕、安胎處置，明年預算將高達9000萬，是歷年加碼最多的一次。

中醫師公會全聯會執行長詹永兆說，中醫提升孕產照護品質計畫一直廣受民眾歡迎，助孕部分無論男性也可以參加，成效也非常好。過去歷年執行成效指標顯示，中西合治下，助孕成功率達16.5%，保胎率更高達70%以上，因此以往即便健保只有給付藥物療程，依然供不應求。

過去婦女如果身體沒有明確不適症狀，採用針灸療程需要自費，明年起健保將非藥物療程納入，讓中醫師和民眾都有更多選擇，就算不敢吃中藥，也可以選擇針灸療程。

至於中醫癌症患者加強照護整合方案，王玲玲表示，2018年增列肝癌及大腸癌、編列1.03億，服務總人數達到8300多人，預算執行率也超過100%，因此2020年編列達1.94億，並且放寬領藥天數，民眾若檢附相關證明，一次可領56天藥。

詹永兆說，中西醫結合的治療方式，可有效改善癌症患者化、放療後常出現腸胃不適、暈眩、落髮、口乾、腹瀉、口腔潰瘍等症狀，以及末期的疼痛和惡病質。方案歷年執行成效卓著，可顯著提升癌友生活品質、降低疲憊指數。

詹永兆說，民眾可到中醫師公會全聯會網站查詢家附近有加入上述品質專案的醫療院所，這些院所和醫師都經全聯會審核，具備必要條件和足夠年資，須完成全聯會要求的說明會和教育訓練。而且上述計畫都沒有名額限制，當健保專案計畫用完，就會從中醫總額來支應，民眾不需擔心要搶名額。

全民健康保險署健保會同意，2020年元旦起，女性參與中醫孕產照護品質計畫的助孕或...
全民健康保險署健保會同意，2020年元旦起，女性參與中醫孕產照護品質計畫的助孕或保胎療程，針灸將和藥物一樣有健保專款支應。示意圖／Ingimage
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