48歲科技男走500公尺休息5次 原來血管已有大問題

彰化縣48歲科技男林先生日前帶妻兒到木柵動物園玩，走短短500公尺都因太喘，休息了五次才走到，還被老婆笑「肉腳」，原本還不以為意的他，在同事建議下到秀傳做檢查，才發現冠狀動脈左主幹血管幾乎快完全阻塞，緊急安排心導管手術裝支架治療，才免於發生憾事。

林先生說，以往他健康狀況並無異狀，但日前和家人去動物園，竟走到喘不過氣，還頻冒冷汗，回家後因覺得症狀有緩解，就沒太在意，由於他是在隸屬秀傳醫療體系的翔生資訊公司上班，同事建議他說還是應到醫院檢查，才讓他及時發現事態嚴重。

秀傳醫院心臟科主任沈道永說，林先生進行秀傳醫院最新引進的「寶石全景電腦斷層」檢查，結果他的冠狀動脈左主幹血管已阻塞近95%，幸好及時發現，否則隨時都可能心肌梗塞危及生命。

林先生先前服務的公司應酬多、作息較不正常，他有輕微高血壓，但做了詳細檢查後，才發現他血脂也高。

沈道永說，心肌梗塞常見症狀有胸悶、胸痛、冒冷汗、心悸、頭暈、喘，民眾若有這些症狀，或是有噁心、手麻、背痛、呼吸不順等症狀就應提高警覺，尤其是三高病人若有這些症狀最好能應做詳細檢查。

秀傳放射科主任陳泰逸說，最新的寶石全景電腦斷層，在一次心跳0.28秒的時間即可完成全部心臟血管的攝影掃描，而且可降低82%的輻射劑量，並有超高解析度0.23mm，末梢血管清晰可見。