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性工作者檢出愛滋 曾在竹苗、雲林尋芳的人快主動篩檢

2019-12-31 12:24聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣衛生局本月針對轄內八大行業辦理性病篩檢時，發現一名女性性工作者感染愛滋病毒。衛生局調查發現，該女上月開始在雲林沿海鄉鎮提供性服務，曾與客人發生無套性行為，先前也曾在新竹、苗栗等地提供性服務，呼籲近半年曾與該區性工作者發生無套性行為之尋芳客，主動接受愛滋篩檢。

該名性工作者向公衛醫療人員表示，她原先在新竹、苗栗一帶提供性服務，才到雲林工作半個多月。有好幾個客人要求提供無套性服務，確切人數不是很清楚。

雲林縣衛生局長曾春美表示，根據該女所述，已通報新竹、苗栗的衛生單位。過去半年曾與該區性工作者發生無套性行為的尋芳客，應在愛滋病空窗期三個月後主動接受愛滋篩檢，並建議六個月後再追蹤一次，以維護自身健康。

曾春美表示，雲林縣內今年新增19例愛滋個案確診，其中11例是主動進行篩檢，目前縣內20鄉鎮市衛生所、台大雲林分院、虎尾若瑟醫院皆提供免費（可匿名）愛滋病毒篩檢服務。

篩檢結果若呈陽性者，公衛醫療人員將協助轉介至愛滋病指定醫院就醫，過程絕對保密維護患者隱私，毋須擔心病情曝光之風險，且感染者只要穩定服藥控制體內愛滋病毒量，健康狀況可與常人無異。

衛生局疾病管制科長蔡鳳美表示，愛滋病毒透過血液及體液傳染，感染對象並不限於特定性別、性傾向，任何人未落實安全性行為都有被感染的風險。曾有性行為者，建議一生至少進行1次愛滋篩檢，有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢。

若有感染高風險行為，建議每3至6個月篩檢1次，以瞭解自身健康狀態。若有相關疑問可撥打24小時免付費防疫專線1922，或雲林縣衛生局疾病管制科（05）5373488洽詢。

雲林縣衛生局篩檢出一名女性性工作者感染愛滋病毒，該女上月開始在雲林沿海鄉鎮提供性...
雲林縣衛生局篩檢出一名女性性工作者感染愛滋病毒，該女上月開始在雲林沿海鄉鎮提供性服務，曾與客人發生無套性行為，先前也曾在新竹、苗栗等地提供性服務，呼籲近半年曾與該區性工作者發生無套性行為之尋芳客，主動接受愛滋篩檢。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣衛生局篩檢出一名女性性工作者感染愛滋病毒，該女上月開始在雲林沿海鄉鎮提供性...
雲林縣衛生局篩檢出一名女性性工作者感染愛滋病毒，該女上月開始在雲林沿海鄉鎮提供性服務，曾與客人發生無套性行為，先前也曾在新竹、苗栗等地提供性服務，呼籲近半年曾與該區性工作者發生無套性行為之尋芳客，主動接受愛滋篩檢。記者陳雅玲／攝影
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