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101跨年夜如何準備？ 交管、疏運、改道資訊一把抓

2019-12-31 12:12聯合報 記者郭頤／台北即時報導

台北101跨年煙火秀、「台北最High新年城-2020跨年晚會」今晚在信義計畫區盛大登場，因應跨年人潮，北市府19時起會場周邊實施3階段交管，台北捷運公司也自上午6時連續營運42小時不收班，因今天仍是上班日，北市交通局提醒，除下班車潮外，管制區周邊也會出現較多車流，呼籲民眾避開管制區或搭大眾運輸。

交通局指出，北至市民大道、南至信義路、西至敦化南路、東至松山路，另包含基隆路、市民大道、忠孝東路、仁愛路、信義路、民權東西路、南京東路、光復南路、敦化北路、八德路、南港路、舊宗路、承德路及辛亥路等平面路段，容易壅塞，駕駛人可改道。

高架、快速道路及聯外橋梁，以市民高架、建國高架、信義快速道路、環東大道、堤頂大道、麥帥一、二橋、大直橋、福和橋、永福橋、民權大橋、台北橋、忠孝橋等車流較多；另大直美麗華、陽明山仰德大道、木柵動物園貓空等地區周邊道路也有車多現象。

交通局提醒，往返東西向民眾，可駕駛南京東西路、市民大道、和平東西路等路段，作為替代道路，往返南北向民眾則可駕駛，復興南北路、建國南北路和敦化南北路等路段。

跨年相關交管措施及疏運計畫如下：

●捷運3線離場(散場時，請儘量前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、台北101/世貿站候車人潮)

(一)板南線

往板橋、新莊、蘆洲地區：可由國父紀念館站進站。

往內湖、南港地區：可由永春站進站。

(二)淡水信義線

往淡水、中永和地區：可由信義安和站或象山站進站。

(三)松山新店線

往新店地區：可由南京三民站進站。

●3線散場接駁車(營運時間：1月1日0時-1時30分)

(一)1號線(往捷運台北車站)：於仁愛路（延吉街-敦化南路）北側慢車道搭乘。

(二)2號線(往捷運公館站)：於基隆路2段（文昌街-光復南路）搭乘。

(三)3號線(往木柵、景美地區)：於松德路西側（虎林街-信義路）搭乘。

●公車延後收班

(一)行經信義計畫區：跨年當日行經信義計畫區部分公車路線末班車將配合調整延後，其中直行忠孝東路之公車路線經信義商圈約凌晨2時，非直行忠孝東路之公車路線經信義商圈約為凌晨1時30分。

(二)非行經信義商圈周邊之捷運接駁公車：配合延後收班之公車路線，末班車經捷運站預估約為凌晨1時。

(三)行經貓空地區之公車：小10公車末班車發車時間延後收班至01:00；棕15路公車末班車發車時間延後收班至凌晨1時30分。

●信義計畫區(12月31日19時起)實施3階段交通管制

(一)第一階段 (12月31日19-20時)

管制區域：松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域。

交通管制：管制區內車輛只出不進。

(二)第二階段(12月31日20-22時)

管制區域：除第一階段管制範圍，並納入逸仙路(忠孝東路-仁愛路)及仁愛路(光復南路-逸仙路)。

交通管制：管制區內禁止車輛進出。

(三)第三階段(12月31日22時-1月1日3時) 擴大管制範圍

管制區域：忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路(松德路-松仁路、莊敬路-基隆路、基隆路-光復南路北側慢車道)、松仁路、莊敬路、光復南路(忠孝東路-仁愛路)及忠孝東路(光復南路-松信路)所圍區域。

交通管制：管制區內禁止車輛進出。

●停車管制(管制區內)

(一)路邊汽機車停車格於12月31日17時起禁止停車。

(二)黃線於12月31日17時起至翌日3時止禁止臨停。

(三)停車場12月31日19時起只出不進、20時起全面管制進出。

(四)公車集結區禁止臨時停車路段：光復南路(基隆路-文昌街)東側、仁愛路(延吉街-敦化南路)北側慢車道、基隆路2段(文昌街-光復南路)西側、松德路(信義路-虎林街)西側。

●市府轉運站及地下連通道管制

(一)市府轉運站：自12月31日19時30分起車輛管制禁止進入，旅客須至管制區外的替代站位搭車，連通道管制。

(二)市府轉運站地下連通道：自12月31日21時起分階段關閉，1月1日凌晨5時重新開放。

(三)微風信義地下連通道：自12月31日22時關閉，1月1日起則依平日時間開放(統一時代百貨、微風信義百貨於上午11時開放)。

(四)台北101/世貿捷運站地下連通道：自12月31日22時關閉，1月1日凌晨3時重新開放。

●YouBike管制

(一)12月31日17時起，信義計畫區周邊13站暫停營運。

(二)12月31日19時起，含前述13站，再增加台北市災害應變中心、象山公園、捷運信義安和站（4號出口）、基隆光復路口、仁愛延吉街口、三興公園及捷運信義安和（1號出口）等7個站，計20個站暫停營運。

(三)管制期間導引停車場站為松山家商、富台公園、龍門廣場、捷運大安站、台北醫學大學，共5站。

(四)1月1日3時起，前述20個站恢復正常營運。

詳細交管資訊可參考北市交通局官網:https://www.dot.gov.taipei/

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