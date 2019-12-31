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象限儀座流星雨登場！南瀛天文館1月4日開放夜間觀測

2019-12-31 11:59聯合報 記者周宗禎／即時報導

2020年第一場大型特殊天象「象限儀座流星雨」，預計1月4日登場，當晚6點台南市南瀛天文館舉辦流星雨觀測活動，邀請民眾到天文館一起追流星。館方表示，當晚活動全程免費，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉，尤其喜愛天文的大小朋友千萬別錯過。

這次象限儀座流星雨極大期，預計發生在1月4日下午4至5點，根據國際流星組織（IMO）資料，極大期時預估每小時天頂可見最多流星數(ZHR)可達110顆。

由於當天為陰曆初十，月亮將於午夜12點西沉，雖然上半夜觀賞流星雨的條件略受月光影響，但民眾只要選擇光害少且空曠的地方，避開月光方向，無需借助望遠鏡，就有機會看到流星。

天文館指出，象限儀座是一個已被廢棄的古老星座，其流星雨輻射點位於牧夫座的區域，當晚牧夫座大約在凌晨0點後，會自東北方的地平面升起。

有關象限儀座流星雨來源，一直以來，眾說紛紜。有人說是小行星（2003 EH1）行經軌道上的碎屑而產生，也有人說是彗星(C/1490 Y1)所造成，目前科學家仍在努力尋找答案中。

1月4日晚間6點至12點，南瀛天文館將舉辦象限儀座流星雨觀測活動，除了流星雨講座外，另外還有三場不同主題的星空導覽。

現場將會有數架天文望遠鏡供民眾觀測深空天體，其中45公分杜普森式望遠鏡，因集光能力強，透過望遠鏡肉眼即可觀測到較暗的星雲，屆時望遠鏡目標將朝向昴宿星團（M45）與火鳥星雲（M42）。

象限儀座流星雨登場！南瀛天文館1月4日開放夜間觀測。圖/天文館提供
象限儀座流星雨登場！南瀛天文館1月4日開放夜間觀測。圖/天文館提供
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象限儀座流星雨登場！南瀛天文館1月4日開放夜間觀測。圖/南瀛天文館提供
象限儀座流星雨登場！南瀛天文館1月4日開放夜間觀測。圖/南瀛天文館提供
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象限儀座流星雨登場！南瀛天文館1月4日開放夜間觀測。圖/南瀛天文館提供
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