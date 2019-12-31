迎2020年！全台最高海拔跨年晚會、元旦升旗典禮在梨山

迎接2020年，台中市和平區跨年系列活動開跑，今天分別在谷關、梨山同時舉辦雙主場跨年晚會，明天元旦早上8時30分梨山賓館前廣場將舉行升旗典禮。中市府觀光旅遊局、交通部觀光局參山國家風景區管理處及台中市和平區公所邀請全國民眾一起來體驗最高海拔、最原味的梨山谷關跨年。

觀旅局表示，這次由和平區公所主辦的跨年活動，主打「全台灣最高的跨年在梨山、全台灣最原味的跨年在谷關」，梨山場的跨年晚會有哈斯哈斯樂團、黑色素、梨山國中小原住民舞蹈團、華菁菁戲劇團等帶來最「原民」風味的演出；谷關場則由白雲主持，楊蒨時、戴梅君等藝人輪番上陣。元旦民眾可至福壽山天池迎接日出，或於上午8時30分在梨山賓館前廣場參加海拔最高的元旦升旗典禮，在大自然美景中體驗新年感動。

觀旅局說，和平區跨年以「愛在谷關．點亮梨山」為主題，部分場域使用LED流星燈串，點亮梨山、谷關之美，營造歲末迎新氛圍，還有捐發票做公益活動，民眾可憑1張當期消費發票兌換摸彩券1張，有機會將電器、3C產品等100項好禮帶回家。

梨山元旦升旗典禮部分，將於當天上午7時30分發放號碼牌，前200名參加梨山元旦升旗典禮的民眾，可於8時20分憑號碼牌領取限量原風紀念圍巾，歡迎民眾上山跨年，共同迎接2020到來。