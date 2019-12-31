配合三仙台跨年及迎曙光活動 成功警分局今晚8時起交管

因應觀光局東部海岸國家風景區管理處在三仙台遊憩區，舉辦「2020三仙台跨年觀星及元旦迎曙光」 活動，預期會有數千遊客湧入，台東縣警局成功分局將從今晚8時起至明天上午9時止，針對三仙台周邊道路實施交通管制，提醒前往參加活動民眾遊客配合警方指揮疏導。

三仙台跨年及迎曙光活動今年邁入第21屆，基於往年都會湧現大量遊客及車潮，成功警察分局為確保民眾行車順暢，對於三仙台周邊道路將實施交管，管制路段如下：三仙隧道口南側三叉路口、基翬產業道路至三仙台風景區、舊台11線公路往基翬漁港T叉路口、舊台11線公路往白守蓮社區、三仙台風景區周邊道路(收費亭、出口、停車場等)、白守蓮防汛道路、三仙台停車場出口叉路口、三仙隧道口北側三叉路口。