小心急性呼吸窘迫症候群 男子插管治療一個月才救回

南投35歲林姓男子為了照顧住院的父親，除了工作之外，在家裡與醫院往返，上個月因為喘、發燒甚至出現意識不清等症狀，經南投醫院檢查出是肺炎合併急性呼吸窘迫症候群(ARDS)，趕緊安排插管治療，患者最後順利康復出院。

林男表示，因為照顧住院的父親，除了工作之外，在家裡與醫院往返，接連幾天，林男出現咳嗽症狀，起初沒有留意，一周之後症狀除了咳嗽，開始出現發燒、喘、脊椎骨與胸口覺得疼痛等類流感症狀。到南投醫院就醫時，病況急轉直下，短短時間便併發急性呼吸窘迫症候群。在接受氣管內管置入及呼吸器使用治療後，緊急轉至加護病房接受治療。

南投醫院胸腔內科醫師王耀麟說，急性呼吸窘迫症候群 (Acute Respiratory Distress Syndrome,簡稱ARDS)，是急性肺臟損傷的病症，患者的肺泡失去正常功能，無法正常的交換氧氣與二氧化碳，進而導致身體器官受損，死亡率高且不易治療。

病人在加護病房治療期間，胸腔科、呼吸治療科及加護病房等專業團隊針對患者的急性呼吸窘迫症候群，給予適當的抗生素、藉由呼吸器設定低通氣量及高吐氣末正壓等肺保護策略，來協助病人維持適當的氧合，在住院一個月後，成功脫離呼吸器。