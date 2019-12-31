賣錢變付費！ 元旦起廚餘沒人要 地方喊苦籲減量

為防堵非洲豬瘟疫，農委會修法將對違規使用廚餘餵豬的養豬場祭出重罰，養豬業者索性元旦起禁收廚餘，過去能賣錢的廚餘不僅沒人要，還得付費委外處理，南投縣埔里鎮公所只好加強宣導廚餘減量，盼多管齊下解決廚餘，降低處理費用。

埔里鎮公所指出，鎮內家戶和餐飲業所製造的廚餘均由公所清潔隊回收集中處理，過去日收廚餘量約7至10噸不等，但為能達到垃圾減量，多年來持續推動廚餘回收，鎮民也能配合且已習慣該環保措施，近年日收廚餘量降至約6公噸。

而這些回收廚餘，蔬菜、果皮等生廚餘等製成酵素或堆肥供綠美化使用，熟廚餘則委託外縣市合格畜牧場處理，也就是由養豬業者收購，經高溫蒸煮廚餘再餵豬，販售所得則回歸公所，每年約有近90萬元收入，但契約年底到期。

「廚餘從資產變負債。」公所表示，非洲豬瘟疫病問題嚴峻，養豬業者明年元月起不再向公所收購廚餘，公所必須付費委外處理，目前委託外縣市處理廚餘每公斤2至3元不等，粗估一年就要支出逾400萬元，地方須提升廚餘自理能力。

公所因此計畫添購乾燥脫水、磁選機、破碎機、鏟裝機及清運車等設備興建高效廚餘處理廠，獲中央核定補助近5000萬元，現階段雖已委外規劃設計，希望在明年上半年發包施工，但最快仍得在明年下半年能完工啟用，因此仍有段過渡期。