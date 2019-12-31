讀者借一本書出版者拿3元 公共出借權元旦啟動

教育部與文化部今天舉行記者會，宣布明天起的三年創亞洲之先，啟動國立圖書館書籍的公共出借權。讀者每借一本華文作者出版的紙製書，創作者及出版社共可拿補償金3元；創作者拿七成，出版社拿三成。

教育部終身教育司表示，公共出借權試辦期間，適用著作範圍是本國人、依我國法令設立登記、立案的法人或民間團體，以國家語言或外語創作，且在台灣出版、具ISBN的紙本圖書。

試辦範圍包括國立台灣圖書館、國立公共資訊圖書館兩館書籍。明年底統計兩館借閱冊數後，後年2月開放創作者及出版社進行系統登記，5月發放補償酬金。

台灣是亞洲第一個試辦公共出借權的國家。此制最早1946年在丹麥實施，2016年統計已有35國實施，多為歐洲國家。台灣首推此制，由教育部和文化部攜手合作推行，宣示對國家文化創作者的支持，提倡閱讀並有益出版業的發展。

我國去年公共圖書館借閱數創歷年新高，教育部長潘文忠說，全台有544個公共圖書館，9200萬人次共借閱7700多萬冊。文化部長鄭麗君說，教育部另外編列預算推動，不影響書籍採購預算，文化部則負責設計制度、成效評估。討論過程中也有不同聲音，但有共識先試辦，並在過程中持續評估，為未來制度奠定好的基礎。很高興今天能夠跨出這一步，希望台灣是健全出版，也是鼓勵創作和出版的國家。

時報文化董事長趙政岷說，站在出版社立場，很開心參與這樣的盛會。儘管對出版業是杯水車薪，但政府對借閱上的支持，是很好的幫助。

兒童繪本家曹俊彥說，他在推動閱讀過程發現一個矛盾，沒想到今天就解決了，此制能讓我國作家創作力更強。他常和家長說，你不想買書就去圖書館借，但大眾書借得越多，出版社越難經營。原來他出生前一年、1940年代就有人想到方法。

作家廖玉蕙說，她七年多前就談到這樣的概念，當時像風吹走，沒有具體回應。今天看到具體成果，她說，以她這樣的創作者，不在意拿到多少錢，但這對年輕創作者是莫大鼓舞。