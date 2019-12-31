氣象局：明年第一季均溫 偏暖至正常機率較大

今年是有紀錄以來最暖的一年，中央氣象局今天舉辦年終記者會指出，明年1到3月各地平均氣溫以偏暖至正常的機率較大，雨量則為正常至偏少。不過明年1、2月仍有出現低溫的機會。

中央氣象局表示，今年是有紀錄以來最暖的一年。回顧歷史資料，除了超級聖嬰隔一年的1998年之外，其他最暖年前的前十名都集中在21世紀。

至於為何今年是最暖年？氣象局預報中心主任呂國臣分析表示，今年除了5月溫度略偏涼之外，其餘月份都以偏暖為主。其中1月至4月的偏暖程度特別明顯，全台年均溫約24.56度，創下歷史新高。

至於今年的雨量，整體表現為接近正常。呂國臣說，降雨集中於梅雨季及夏季，5月及8月的雨量明顯偏多，其餘月份以接近正常或偏少為主。年累積總雨量除了東南部明顯偏少之外，其他地區大致為正常至多雨為主，台灣整體年雨量接近正常。

展望未來一季，呂國臣表示，目前熱帶太平洋的海、氣環境接近正常，預測明年春季前仍以維持正常的機率比較高。呂國臣說，研判明年1到3月各地平均氣溫以偏暖至正常的機率較大，雨量則為正常至偏少。

呂國臣表示，以往每年1、2月都是最冷的月份，明年仍有出現低溫的機會，提醒要適時做好禦寒措施，在冷氣團與寒流期間，注意室內通風，避免一氧化碳中毒。

其餘氣象局提醒注意事項包括，梅雨期來臨前，中南部地區仍是枯水期，民眾須愛惜水資源，注意節約用水。