武漢傳疑似肺炎、SARS疫情 疾管署向陸方查證中

中國出現非典肺炎、SARS疫情？有網友在網路PTT爆料多張截圖，包含疑似武漢市衛生健康委，學校、檢驗室等單位等聲明與對話，指武漢市華南水果海鮮市場確診七例患者感染SARS，另確診一例非典型肺炎合併冠狀病毒感染等。對此，衛福部疾管署今上午表示，已寄電子郵件傳送陸方疾控中心對口，待陸方提供查證結果。

疾管署今日上午發布聲明，表示有關網路轉傳武漢疑似不明原因肺炎或SARS訊息，疾管署已寄電子郵件傳送陸方疾控中心對口，以查證此網路訊息之真偽，並以電話確認收到，尚待陸方提供查證結果。另外，經查武漢市衛健委官網並未查到該公告，疾管署若收到陸方查證結果，就會發新聞稿說明。

疾管署副署長羅一鈞表示，非典型肺炎是指較不常見、由某種未知的病原體如肺炎衣原體、退伍軍人菌等所引起的肺炎症狀。因陸方以前較不常見，如冠狀病毒引起的SARS也屬於非典之一，所以常直接稱非典型肺炎為SARS。

羅一鈞說，據他自己凌晨在網路上看到網友所提供截圖，的確有張武漢市衛生健康委員會所發布，不明原因救治情況的緊急通知，也有多張民間單位討論區說出現多起不明原因肺炎討論。他說，但上面所說的檢驗方式並不準確，故仍待查證。