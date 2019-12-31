春節訂票踴躍 高鐵再開12班列車周四凌晨開賣

為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，加上訂票踴躍，台灣高鐵公司今天宣布再加開12班次，南下北上各六班，以加強服務旅客，1月2日凌晨零時起開放購票，歡迎旅客及早訂位。

台灣高鐵說，2020年春節疏運期間共加開436班次列車，南下219班、北上217班，較平時班次增加約34%，總計十天提供1805班次列車的旅運服務，以加強服務春節返鄉、出遊之旅運需求。截至12月31日上午8時為止，約62萬8千餘張車票完成訂位。

台灣高鐵說，依據春節假期之旅運特性，除夕、初四、初五南下晨間時段以及初四北上的深夜時段，部分車次配置十節對號座車廂（第11、12車為自由座車廂），敬請旅客多加利用。

台灣高鐵請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。尚未購票之旅客，可透過網路訂位系統、智慧型手機購票系統或便利商店購票系統，查詢春節疏運期間欲搭乘日期及時段仍有空位之列車車次，儘早規劃安排行程。

台灣高鐵說，春節期間人潮眾多，高鐵各車站均將加派人力，引導旅客乘車，以確保乘車品質並維護旅客安全；同時，也將視旅客需求及列車運能調度、組員人力等狀況，機動加開全車自由座列車（第六節商務車廂除外），以加強服務旅客。