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青年貸款浮濫 中國「校園貸」悲劇捲土重來？

想衝跨年？只想下班快速到家？台北、桃園、高雄跨年晚會交通攻略

2019-12-31 10:24聯合報 記者雷光涵／即時報導

--台北市：「台北最High新年城2020跨年晚會

●台北捷運

循例連續42小時營運不收班，至1月1日24:00，小碧潭站及新北投站除外。

「2線進場」：民眾可選擇搭乘板南線（市政府站）或淡水信義線（台北101／世貿）到達會場。

「3線離場」：儘量前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、台北101/世貿站候車人潮。

散場時，請儘量前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，...
散場時，請儘量前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，預先規劃路線，避開市政府站、臺北101/世貿站候車人潮，讓回家更省時及方便。圖／台北市捷運局提供
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●散場接駁車

三線接駁車營運至1月1日1:30

1號線「往捷運台北車站」：於仁愛路（延吉街-敦化南路）北側慢車道搭乘

2號線「往捷運公館站」：於基隆路二段（文昌街-光復南路）搭乘

3號線「往木柵、景美地區」：於松德路西側（虎林街-信義路）搭乘

●捷運接駁公車23線延後收班

●周邊YouBike租借場站，暫停租借至1月1日3時

17時起，信義計畫區周邊13站暫停營運；19時起，含前述13站，再增加台北市災害應變中心、象山公園、捷運信義安和站（4號出口）、基隆光復路口、仁愛延吉街口、三興公園及捷運信義安和（1號出口）等7個站

--桃園跨年晚會、五月天演唱會

機場捷運跨年夜不打烊，出A18站參加跨年晚會、出A19站可至五月天演唱會。提醒民眾避免回程排隊購票，請預先加值電子票證或先購買回程票。

2020快樂跨年夜，機捷沿線熱鬧滾滾，A18高鐵桃園站旁有「愛在桃園幸福美好」跨...
2020快樂跨年夜，機捷沿線熱鬧滾滾，A18高鐵桃園站旁有「愛在桃園幸福美好」跨年晚會，A19桃園體育園區站有「五月天演唱會」，桃捷公司備妥完善疏運計畫。圖／桃園捷運公司提供
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●跨年場 (12/31)

普通車連續41小時不打烊至1月1日23:00

直達車維持原營運時刻表

●五月天演唱會末班車時刻表如下：

A19站北上(機場、台北)末班車23:45；南下(環北)末班車00:16

A21站往台北末班車23:37

A1站往中壢末班車23:07

--高雄「2020愛Sharing‧高雄夢時代跨年派對」

●高雄捷運、高雄輕軌加密班次及延後收班

前往時代大道跨年會場，捷運可搭乘至凱旋站，屆時將延長營運時間至元旦凌晨2時(端點站最後一班發車時間)，輕軌可搭乘至夢時代站，延長營運時間至元旦凌晨1:30(端點站最後一班發車時間)。捷運沿線多線接駁公車配合延長營運時間。台鐵於散場時加開北上（台南）2班次列車及南下(屏東)1班次列車。

●八大車站轉乘停車場

由於管制區域範圍內相關停車位有限，且夢時代室內停車場將管制至元旦凌晨2時才開放車輛離場，使用汽機車民眾可將車輛停放於「八大車站轉乘停車場」或管制區域範圍外各捷運站及輕軌站鄰近停車場後，轉搭捷運或輕軌往返會場。

由於管制區域範圍內相關停車位有限，且夢時代室內停車場將管制至元旦凌晨2時才開放車...
由於管制區域範圍內相關停車位有限，且夢時代室內停車場將管制至元旦凌晨2時才開放車輛離場，使用汽機車民眾可將車輛停放於「八大車站轉乘停車場」或管制區域範圍外各捷運站及輕軌站鄰近停車場後，轉搭捷運或輕軌往返會場。圖／高雄市交通局提供
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機場捷運跨年晚會高雄輕軌

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