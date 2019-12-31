IDF、F-16迎曙光衝場PK 軍事迷：墾丁比花蓮更震撼

明年元旦不是連假，屏東縣政府及恆春半島觀光產業聯盟為吸引更多遊客到恆春半島，今年特別與國防部合作，在清晨6點36分第一道曙光出現前，安排5架IDF戰機衝場，軍方今天上午二度到場預演，5架IDF戰機以「大雁隊型」凌空飛越龍磐草原上空，雖然全程只有短短10多秒，但戰機音浪的震撼力，讓到場的軍事迷直呼過癮。

今天上午8時的二次預演，5架從台南基地出發的ＩＤＦ戰機，從太平洋遠處的海平面凌空飛越龍磐草原上空，戰鬥機震撼的音浪壓過呼嘯的落山風聲，讓到場民眾大呼過癮；黃姓軍事迷說，在開闊的龍磐草原崩崖地形上，看著迎面而來的戰機英姿，以「大雁隊型」從海上飛越陸地上空，和明天同時在花蓮迎曙光的5架F-16戰機衝場相較，更具臨場感和震撼力。

屏東恆春半島觀光產業聯盟說，明天龍磐草迎曙光活動，除了5架IDF戰機在國境之南第一道曙光中劃破天際，現場還有貨櫃舞台表演、提供諸多獎品及飯店住宿券等摸彩活動，並延續去年的臨時郵局，有全台獨一無二的墾丁迎曙光紀念戳，可透過明信片在現場寄送親朋好友。