老翁腹脹腸扭轉險穿孔 狀況解除慶幸終於能排氣

一名80老翁連續多天腹脹，連排便和放屁都有困難，送醫檢查發現他的乙狀結腸嚴重扭轉，若不緊急處理，恐因腸子破掉致死，經緊急以大腸內視鏡將扭轉的腸子反轉，鼓脹大腸順利排氣後，再手術切除部分乙狀結腸，避免腸扭轉狀況復發，所幸後續復原良好。老翁這才欣慰地笑說，「能放屁也是一種幸福！」

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科醫師林敬淳指出，腸扭轉雖然發生率不高，然而一旦發生，透過Ｘ光影像確診，乙狀結腸扭轉呈「咖啡豆」狀，必須立刻處置，萬一患者在家硬撐，或者輕忽症狀延誤治療，都可能因腸壁壞死導致腸穿孔，引發嚴重腹膜炎而危及性命。

他說，腸扭轉好發於老年人及嬰幼兒、長期臥床、或長期服用藥物導致大腸蠕動變慢，此時腸子中的空氣和內容物無法通過阻塞處，近端腸子會不斷脹大，出現腹脹、無法排便和放屁、甚至出現打嗝、噁心及嘔吐等症狀。

腸扭轉為腹部急症，一旦確診須立即治療。在大腸沒有壞死的情況下，通常會先以大腸內視鏡將扭結處打開，將腸子成功復位，並置留肛管於大腸內後，住院約數天觀察是否有復發跡象。