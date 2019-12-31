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彭啟明：天氣穩定到下周四 投票日恐有冷空氣影響

2019-12-31 08:36聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

下周六是投票日，通常天氣會影響選民出門投票的意願。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，未來一周天氣大致穩定，不過下周末可能有波冷空氣南下，會有溫度落差，要有心理準備。

彭啟明在臉書「氣象達人-彭啟明」發文表示，未來一周之中天氣雖有些小變化，但不至於太大，持續較穩定的天氣可能一直到下周四五。而下周四、五、六可能有波冷空氣南下，有點類似今明這波的冷空氣。不至於冷到冷氣團等級，是典型東北風的天氣，但相較於未來幾天的晴朗，的確有些溫度的落差。天氣的好壞的確可能影響投票行為。不過到下個周末還有變動空間，仍要定期更新修正。

彭啟明說，今天到下半天，雨勢應該都會大幅減緩，不過雲量仍多，迎風面還是偶飄雨。這一波的新的冷空氣南下的降溫，最低溫就落在今天晚上到元旦的清晨。預計北部東北部空曠地區的低溫下看12-13度，台北市的低溫14-15度，中南部較不受到影響，低溫14-16度。元旦白天開始冷空氣就會逐漸減弱，未來幾天將逐漸的緩回溫，北部將回到典型的暖冬的冬天，溫度在 17-25度間，中南部在17-26度，是非常舒適穩定的好天氣。

他指出，今晚跨年夜在桃園、台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地仍有些小雨或飄雨的機會，但雨勢和過去兩天相比，明顯減緩，其他地方大致為多雲天氣為主，元旦清晨在東北部、東部雲層仍厚，想要看到曙光要碰點運氣，中南部則是相當晴朗。

天氣風險管理公司總經理彭啟明說，未來一周天氣大致穩定，不過下周末可能有波冷空氣南...
天氣風險管理公司總經理彭啟明說，未來一周天氣大致穩定，不過下周末可能有波冷空氣南下，會有溫度落差，要有心理準備。圖為去年底九合一選舉投票狀況。本報資料照片
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