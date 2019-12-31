彭啟明：天氣穩定到下周四 投票日恐有冷空氣影響

下周六是投票日，通常天氣會影響選民出門投票的意願。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，未來一周天氣大致穩定，不過下周末可能有波冷空氣南下，會有溫度落差，要有心理準備。

彭啟明在臉書「氣象達人-彭啟明」發文表示，未來一周之中天氣雖有些小變化，但不至於太大，持續較穩定的天氣可能一直到下周四五。而下周四、五、六可能有波冷空氣南下，有點類似今明這波的冷空氣。不至於冷到冷氣團等級，是典型東北風的天氣，但相較於未來幾天的晴朗，的確有些溫度的落差。天氣的好壞的確可能影響投票行為。不過到下個周末還有變動空間，仍要定期更新修正。

彭啟明說，今天到下半天，雨勢應該都會大幅減緩，不過雲量仍多，迎風面還是偶飄雨。這一波的新的冷空氣南下的降溫，最低溫就落在今天晚上到元旦的清晨。預計北部東北部空曠地區的低溫下看12-13度，台北市的低溫14-15度，中南部較不受到影響，低溫14-16度。元旦白天開始冷空氣就會逐漸減弱，未來幾天將逐漸的緩回溫，北部將回到典型的暖冬的冬天，溫度在 17-25度間，中南部在17-26度，是非常舒適穩定的好天氣。