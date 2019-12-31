吳德榮：桃園以南跨年天氣穩 大台北、東部迎曙光難

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天桃園以南天氣穩定，跨年活動不受降雨影響；大台北、東半部因雲層仍多，迎曙光機率偏低。

吳德榮指出，昨晚起冷空氣逐漸南下，大台北今晨的低溫在14至16度，已比昨晨降低了2至4度。今上半天嘉義以北及東半部仍有局部雨，南部山區也有零星短暫降雨的機率，下半天降雨範圍逐漸減小、雨勢減緩。

他提醒，氣溫持續下降，冷空氣雖然略遜於前波、但感覺會更濕冷，且愈晚愈冷。跨年前後氣溫降至最低，竹苗以北平地低溫約可降至12、13度；台北市平地低溫約可降至13至15度，中南部及東半部約可降至14至16度，戶外活動要注意保暖。北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫降雨的機率，大台北平地偶有零星飄小雨的機率；桃園以南天氣穩定，為多雲時晴。

未來一周的天氣，吳德榮說沒有 明顯冷空氣南下，明日白天起東北季風減弱，周四至周六（2至4日）氣溫續回升，白天北台舒適、中南部微熱。北海岸、北部山區及東半部有零星短暫降雨的機率。

他指出，下周日有小股東北季風影響很輕微，僅北海岸、東北角降雨機率略升，氣溫微降；其他地區幾無影響。下周一（6日）東北季風就減弱，氣溫再升。

中央氣象局表示，今天北部及東北部整天涼冷，其他地區早晚也較涼；預測白天北台灣高溫上升幅度有限，僅１７度左右，其他地區高溫也比昨天下降，約20到24度。

氣象局預估今晚到明天元旦的清晨，剛好是這波冷空氣最強的時候，預測屆時中部以北及東北部低溫將下探至13至15度，其他地區約16至18度，參加跨年活動的朋友應注意保暖。