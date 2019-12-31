跨年夜怎麼過 歌劇院封館辦舞會 衛武營聽維也納音樂會

2019年最後一夜，你打算怎麼過？除了人擠人看煙火，你也可以選擇在燦爛的古典樂聲中優雅度過。為了這一夜，台中歌劇院將首次舉辦封館舞會，高雄衛武營則戶外直播維也納愛樂新年音樂會，讓聽眾臥躺在翠綠的草地上，於維也納愛樂華麗的華爾滋舞曲陪伴下，迎接新的一年。

為了今晚，台中歌劇院特別企劃「歲末歌劇音樂會&封館舞會」。由法國歌劇導演尚米歇爾‧克奇執導的歌劇「風流寡婦」為這一年壓軸，音樂會後，歌劇院封館舉辦歲末舞會，邀請「風流寡婦」男女主角林慈音、葉展毓聲樂家獻唱，並於一樓大廳以波卡、華爾滋、康康等舞曲與觀眾共歡，陪樂迷倒數迎新年。

「風流寡婦」為奧地利作曲家雷哈爾譜寫的三幕輕歌劇，於1905年維也納首演後，即締造連演近500場輝煌紀錄。描述一位美麗的女子漢娜嫁給一位富有的銀行家，婚禮當天就成了寡婦並繼承大筆遺產，為了不讓這筆鉅款因漢娜改嫁他國，造成國家經濟危機，因此展開一段為漢娜找尋如意郎君的曲折浪漫愛情故事。

台中歌劇院指出，劇中多首膾炙人口名曲，如女主角在宴會現場為賓客獻唱的「精靈之歌」、男女主角傾吐愛意的圓舞曲「雙唇靜默」，百年來依然是節慶音樂會的經典劇目。今天晚上，歌劇院一樓大廳將化身為舞會場景，於大劇院入口處以華麗的花藝佈置迎賓拱門，搭配歌劇院駐店廠商好樣VVG集團精心挑選的飲品，重現1920年代風情萬種的復古舞會氛圍；極光舞團老師於現場將以雙人舞、群舞帶領大家跳波卡、華爾滋、康康舞曲。

衛武營國家藝術文化中心則戶外直播維也納愛樂新年音樂會。創團177年的維也納愛樂管絃樂團，1939年起持續在維也納「金色大廳」舉辦新年音樂會，是全球民眾每年最期待的音樂盛宴。衛武營是全球轉播維也納愛樂新年音樂會唯一的戶外場，並首次搭設雙面螢幕，讓更多觀眾可近距離聆賞。

此次維也納愛樂新年音樂會由拉脫維亞籍指揮家尼爾森斯擔任指揮。他為波士頓交響樂團和萊比錫布商大廈管絃樂團音樂總監，近年和維也納愛樂合作密切。2020年適逢樂聖貝多芬250年冥誕，也是新年音樂會場地「金色大廳」建造150週年，尼爾森斯除了延續維也納愛樂新年音樂會演奏史特勞斯家族曲目的傳統之外，也特別規劃貝多芬「十二首對舞」節選等相關曲目。