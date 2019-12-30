蘇花改環評調查失真？環團：若不修法沉痾將繼續腐爛

蘇花改10年前環評生態調查疑似「失真」，2010年為期一年調查顯示蘇花改沿線有7種蝙蝠、數量不多的長鬃山羊，但特生中心2012年卻記錄到17種蝙蝠、上千隻次長鬃山羊。地球公民基金會副執行長蔡中岳今表示，若未能透過修法改善環評制度，沉痾只會繼續腐爛下去。

蘇花改2010年有條件通過環評，當年還以22天時間創下史上最快審查。蔡中岳指出，從蘇花高時期，同樣區位就一直有生態調查，超過十年期間所做的調查促成快速通過環評的正當性，但這些過去的生態調查，如同特生中心調查人員所說「原本調查顯然可議」。

同樣問題不只是在生態，蔡中岳說，蘇花改挖到一半時發現漢本遺址，遺址上千年都不曾動過，但過往十多年的調查從來沒發現，「如果不是調查可議，那就是調查不足」。

蔡中岳指出，國家沒有基礎資料，生態、考古資源很少，發現漢本遺址的學者一直感謝蘇花改，「因為要不是蘇花改，國家根本沒有經費、規畫來探測這塊土地是否有史前遺址」。蘇花改生態監測也是一樣道理，「根本的問題是國家要不要花資源，讓我們知道台灣這塊寶島上到底有什麼」。

其次是開發壓力與民粹，蔡中岳說，民代帶人抗爭陳情、選舉民粹，使「政治」成為審查中的決定性因子，專業審查如何回歸合情合理討論，現有機制如何抵擋壓力，都是核心問題。

至於環評機制如何拒絕放水？蔡中岳說，蘇花改被指環評報告明顯不足，但開發單位「花錢請人幫做調查，調查結果是不能開發，會不會不能接受？」蘇花改還是國家建設，若財團要做的開發建設，可能更難有好的評估。