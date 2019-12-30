離岸風電工程 危及白海豚生存
海洋委員會國家海洋研究院今天發表研究成果，生態保育議題成為焦點，台灣媽祖魚保育聯盟調查，台灣的白海助豚目前不到六十五隻，面臨環境遭破壞等威脅。中華鯨豚協會理事長、台大獸醫系副教授楊瑋誠說，目前觀察，有4到5成白海豚外觀都有傷痕，跟來往船隻有關，這些船隻都在白海豚身上留下很多的傷疤。
台灣媽祖魚保育聯盟調查，台灣的白海豚目前觀察不到六十五隻，執行祕書許馨庭說，白海豚面臨環境遭破壞等五個威脅，第一是漁具誤傷、河口淡水減少，棲地在台灣西海岸，人口多，工業區多，遇到填海造陸，水和空氣的汙染，還有噪音，尤其離岸風電工程就在台中、彰化一帶，就在白海豚棲地旁，「這些都會造成白海豚的生存威脅!」
國家海洋研究院海洋生態及保育研究中心主任張至維表示，國海院108年針對白海豚及鯨豚都有相關研究計畫，近兩年針對離岸風電場鄰近生態、噪音、汙染等議題，都將進行深入研究，結合海洋保育署力量，發展綠能同時，兼顧生態保育。
中華鯨豚協會理事長楊瑋誠表示，未來研究預計在離岸風電開發前，先收集相關數據，建立基準值，往後將針對航行船隻數量、速度，及離岸風電機具音量等進行研究，藉由提供科學數據，作為政府制定政策的參考。
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