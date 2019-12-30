震驚醫界 外傷登錄制度推手黃睦舜昨晚離世

黃睦舜貴為外傷登錄系統推手，不幸於昨（29日）晚辭世 示意圖／ingimage 分享 facebook

台灣現在各大醫院都有外傷登錄系統，透過分析救治外傷患者相關資料，建立更完善的預防和治療措施，這是早在1999年，台灣外傷醫學會創會秘書長黃睦舜最早開始推動的。

遺憾的是，在外傷醫學會正在籌辦明年初20週年活動的前夕，學會卻發現這位外傷醫界極為敬重、待人謙和的老大哥黃睦舜醫師，已在昨晚離開人世。幾位醫界人士都表示，不曾聽說他有什麼健康問題，對於這個突然的消息，感到非常的意外和遺憾。

據了解，黃睦舜醫師已從台北榮總急診科退休，上周忽然在家裡昏倒，送到急診發現已休克，因腹腔內有大出血，疑似肝腫瘤破裂。經過開刀搶救，在加護病房狀況狀況未見好轉，昨晚離世。

台灣外傷醫學會理事長簡立建表示，黃睦舜是外傷醫學界共同的老大哥，他在高雄榮總接受住院醫師訓練的時候就認識黃睦舜，30年來亦師亦友的情誼，非常珍貴。

簡立建回憶，黃睦舜是獨當一面的外科主治醫師，卻有儒將的內斂氣質，面對每個學生、護理師的態度始終都是溫和客氣，從來不會破口大罵。

簡立建表示，黃睦舜是最早推動醫院建立外傷登錄資料庫的學者，至今台灣各大醫院都沿用他所建立的系統，做為外傷的預防和治療的資料基礎。遺憾的是，黃一直希望衛生福利部可以建置的「台灣外傷登錄資料庫」，卻遲遲無法建立起來。

簡立建表示，衛福部一直在講大數據，那麼也應該要學習歐美國家，好好統整交通部、警政署與健保署等單位資料，建立「台灣外傷登錄資料庫」。歐美國家擁有詳盡的外傷事故相關資料，甚至能預測車禍將在哪裡發生，而提前部署急救資源，第一時間挽救生命；韓國發展比台灣晚，但執行狀況已超過台灣。外傷醫學會創立於2000年1月19日，明年就要滿二十年，建立「台灣外傷登錄資料庫」將是下個階段的重大目標。