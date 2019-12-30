農委會︰違法用廚餘養豬 最高將罰300萬元

為防堵非洲豬瘟藉由廚餘傳播疫情，農委會今天表示，已修正「可供家畜、家禽、水產動物之飼料」公告，並訂定「飼料管理法第二十九條第二款所定使用違法廚餘案件裁罰基準」，對於未取得廚餘合法再利用資格的養豬場，將依違規次數累進加重罰鍰，處分由3萬元起跳，最高可處300萬元罰鍰，即起生效。

農委會說明，國內仍有少數養豬場違法再利用廚餘養豬，依現行廢棄物清理法規定，不具廚餘再利用機構資格的違規者，依廚餘來源分別處1200元至6000元不等罰緩。罰責過輕不具嚇阻及杜絕行為效果，農委會因而修法，未來若有養豬場未取得直轄市、縣市環保機關核准廚餘檢核再利用的畜牧場，違反飼料管理法第20條第4款，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

另可依違規次數累進加重罰鍰，依次分別處3萬元、20萬元、50萬元、100萬元、200萬元、300萬元。

農委會指出，現階段國內並未禁止廚餘養豬，農民如有需求應向畜牧場所在地環境保護主管機關申請檢核再利用核可後，才能再利用廚餘養豬。

如有違法使用廚餘者，農委會說，除了請地方政府依基準裁處以外，也將轉請環保機關，阻斷源頭廚餘供應來源。